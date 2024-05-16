Армения и Азербайджан подписали протокол – описание отрезков делимитации границы
Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном подписали протокол – описание отрезков линии границы между населенными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.
Комиссии встретились непосредственно на границе двух стран. Протокол был составлен с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 г., прошедшей процедуру дежурства в 1979 г. Цель протокола – приведение в соответствие этих данных с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.
В апреле стало известно, что российские пограничники также покинут Тавушскую область после делимитации границ Армении и Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил, что погранпосты России появились в Тавуше в связи с напряженной ситуацией на границе, но сейчас пограничники Армении и Азербайджана могут самостоятельно контролировать ситуацию.
19 апреля МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.