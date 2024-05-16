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Армения и Азербайджан подписали протокол – описание отрезков делимитации границы

Ведомости

Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном подписали протокол – описание отрезков линии границы между населенными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Комиссии встретились непосредственно на границе двух стран. Протокол был составлен с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 г., прошедшей процедуру дежурства в 1979 г. Цель протокола – приведение в соответствие этих данных с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

В апреле стало известно, что российские пограничники также покинут Тавушскую область после делимитации границ Армении и Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил, что погранпосты России появились в Тавуше в связи с напряженной ситуацией на границе, но сейчас пограничники Армении и Азербайджана могут самостоятельно контролировать ситуацию.

19 апреля МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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