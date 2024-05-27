Украина и Испания подписали соглашение о безопасности и военных поставках
Председатель правительства Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Мадриде соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ подразумевает также поставки военной техники. Об этом сообщает испанская газета El País.
По данным издания, сумма испанской военной помощи Украине составит почти 1,13 млрд евро, «что является беспрецедентной цифрой». Ожидается, что в рамках соглашения Киев получит военную технику, в том числе ракеты Patriot и танки Leopard.
В ходе встречи с Зеленским премьер-министр напомнил, что Испания стала уже десятой страной, которая подписала с Украиной соглашение о безопасности в соответствии с декларацией G7.
«Соглашение основано на всеобъемлющем видении безопасности и, следовательно, распространяется на различные сферы, такие как военная, финансовая поддержка или сотрудничество в военной промышленности», – сказал Санчес.
Страны G7 договорились предоставить украинской стороне двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г. В этом году Зеленский подписал двусторонние соглашения по безопасности с Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией и Великобританией.