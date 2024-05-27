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Украина и Испания подписали соглашение о безопасности и военных поставках

Ведомости

Председатель правительства Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Мадриде соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ подразумевает также поставки военной техники. Об этом сообщает испанская газета El País.

По данным издания, сумма испанской военной помощи Украине составит почти 1,13 млрд евро, «что является беспрецедентной цифрой». Ожидается, что в рамках соглашения Киев получит военную технику, в том числе ракеты Patriot и танки Leopard.

В ходе встречи с Зеленским премьер-министр напомнил, что Испания стала уже десятой страной, которая подписала с Украиной соглашение о безопасности в соответствии с декларацией G7.

«Соглашение основано на всеобъемлющем видении безопасности и, следовательно, распространяется на различные сферы, такие как военная, финансовая поддержка или сотрудничество в военной промышленности», – сказал Санчес.

Страны G7 договорились предоставить украинской стороне двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г. В этом году Зеленский подписал двусторонние соглашения по безопасности с Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией и Великобританией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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