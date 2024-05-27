Украина и Испания подписали соглашение о безопасности и военных поставках

Страны G7 договорились предоставить украинской стороне двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г. В этом году Зеленский подписал двусторонние соглашения по безопасности с Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией и Великобританией.