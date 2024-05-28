Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта Запорожья
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по факту разрушения терминала аэропорта Запорожья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, удар по аэропорту был нанесен 25 мая около 16:00.
При этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов утверждал, что российская армия атаковала аэропорт 27 мая. По его словам, удар пришелся на «центральную часть терминала».
Рогов уточнил, что было поражено здание, в котором хранилось оружие и боеприпасы ВСУ. Он подчеркнул, что после начала боевых действий на Украине аэропорт не использовался гражданской авиацией.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Город Запорожье находится под контролем Украины. Осенью 2022 г. Запорожская область, наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью, вошла в состав России по итогам референдумов.