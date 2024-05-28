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Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта Запорожья

Ведомости

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по факту разрушения терминала аэропорта Запорожья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, удар по аэропорту был нанесен 25 мая около 16:00.

При этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов утверждал, что российская армия атаковала аэропорт 27 мая. По его словам, удар пришелся на «центральную часть терминала».

Рогов уточнил, что было поражено здание, в котором хранилось оружие и боеприпасы ВСУ. Он подчеркнул, что после начала боевых действий на Украине аэропорт не использовался гражданской авиацией.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Город Запорожье находится под контролем Украины. Осенью 2022 г. Запорожская область, наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью, вошла в состав России по итогам референдумов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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