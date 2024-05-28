В Кремле заявили, что ответ на возможный удар по России знают Путин и военные
Каким будет возможный ответ России в случае, если Украина нанесет удары по объектам на ее территории, знают президент страны Владимир Путин и военные. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вопрос о том, чтобы разрешить Украине применять западное оружие для атак по территории России, активно начал обсуждаться странами Евросоюза после опубликованного изданием The Economist интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 24 мая. В нем политик призвал союзников по альянсу, оказывающих Украине военную помощь, отменить запрет на использование оружия для ударов по военным объектам в России.
Российские власти неоднократно предупреждали Запад о том, чем грозят эскалация конфликта на Украине и атаки по территории РФ. В частности, Путин в июне 2023 г. и зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в январе этого года предупреждали, что теоретически допустимо применение ядерного оружия в случае угрозы территориальной целостности, независимости и самого существования России.