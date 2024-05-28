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В Кремле заявили, что ответ на возможный удар по России знают Путин и военные

Ведомости

Каким будет возможный ответ России в случае, если Украина нанесет удары по объектам на ее территории, знают президент страны Владимир Путин и военные. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вопрос о том, чтобы разрешить Украине применять западное оружие для атак по территории России, активно начал обсуждаться странами Евросоюза после опубликованного изданием The Economist интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 24 мая. В нем политик призвал союзников по альянсу, оказывающих Украине военную помощь, отменить запрет на использование оружия для ударов по военным объектам в России.

28 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран ЕС сегодня обсудят вопрос снятия этих ограничений. Позже стало известно, что солидарность с позицией Столтенберга уже выразили премьер-министр Чехии Петр Фиала и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Российские власти неоднократно предупреждали Запад о том, чем грозят эскалация конфликта на Украине и атаки по территории РФ. В частности, Путин в июне 2023 г. и зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в январе этого года предупреждали, что теоретически допустимо применение ядерного оружия в случае угрозы территориальной целостности, независимости и самого существования России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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