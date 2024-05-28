ГИБДД вернули название Госавтоинспекция
Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули прежнее название Госавтоинспекция. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД РФ, передает ТАСС.
По его словам, эта мера законодательно урегулирована.
«Милиция – не знаю, но Госавтоинспекция уже есть», – уточнил Черников.
Госавтоиспекция в СССР появилась 3 июля 1936 г. 1 июня 1998 г. вышел приказ МВД России «О реформировании деятельности Госавтоинспекции МВД России». 15 июня того же года указом президента России ГАИ была переименована в ГИБДД МВД РФ.
Полицию в России упразднило Временное правительство после Февральской революции, создав народную милицию. Октябрьская революция отменила народную милицию декретом НКВД «О рабочей милиции» от 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 г. В 2010 г. бывший президент России Дмитрий Медведев предложил переименовать милицию в полицию.
7 февраля 2011 г. Медведев подписал принятый Федеральным собранием закон «О полиции». 1 марта 2011 г. он вступил в силу.