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ГИБДД вернули название Госавтоинспекция

Ведомости

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули прежнее название Госавтоинспекция. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД РФ, передает ТАСС.

По его словам, эта мера законодательно урегулирована. 

«Милиция – не знаю, но Госавтоинспекция уже есть», – уточнил Черников.

Госавтоиспекция в СССР появилась 3 июля 1936 г. 1 июня 1998 г. вышел приказ МВД России «О реформировании деятельности Госавтоинспекции МВД России». 15 июня того же года указом президента России ГАИ была переименована в ГИБДД МВД РФ. 

Полицию в России упразднило Временное правительство после Февральской революции, создав народную милицию. Октябрьская революция отменила народную милицию декретом НКВД «О рабочей милиции» от 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 г. В 2010 г. бывший президент России Дмитрий Медведев предложил переименовать милицию в полицию.

7 февраля 2011 г. Медведев подписал принятый Федеральным собранием закон «О полиции». 1 марта 2011 г. он вступил в силу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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