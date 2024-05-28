ГИБДД вернули название Госавтоинспекция

Госавтоиспекция в СССР появилась 3 июля 1936 г. 1 июня 1998 г. вышел приказ МВД России «О реформировании деятельности Госавтоинспекции МВД России». 15 июня того же года указом президента России ГАИ была переименована в ГИБДД МВД РФ.