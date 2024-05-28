Белый дом допустил введение торгового эмбарго на российские товары
США в конечном итоге могут де-факто прийти к полному эмбарго на российский экспорт. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх на панельной дискуссии «Санкции против России: Что работает? Что не работает?» в Институте Брукингса в Вашингтоне.
«История эмбарго не самая лучшая. Но если Россия полностью превратит свою экономику в "фабрику военной машины", то, де-факто, мы именно к этому и придем», – заявил Сингх.
22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России будут пытаться минимизировать последствия от возможных новых санкций. Представитель Кремля отметил, что западные страны «не останавливаются ни перед чем», расширяя санкции против РФ. По его словам, они даже готовы делать это, «стиснув зубы», в ущерб себе.