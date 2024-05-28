Белый дом допустил введение торгового эмбарго на российские товары

США в конечном итоге могут де-факто прийти к полному эмбарго на российский экспорт. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх на панельной дискуссии «Санкции против России: Что работает? Что не работает?» в Институте Брукингса в Вашингтоне.