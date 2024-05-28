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Белый дом допустил введение торгового эмбарго на российские товары

Ведомости

США в конечном итоге могут де-факто прийти к полному эмбарго на российский экспорт. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх на панельной дискуссии «Санкции против России: Что работает? Что не работает?» в Институте Брукингса в Вашингтоне.

«История эмбарго не самая лучшая. Но если Россия полностью превратит свою экономику в "фабрику военной машины", то, де-факто, мы именно к этому и придем», – заявил Сингх.

22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России будут пытаться минимизировать последствия от возможных новых санкций. Представитель Кремля отметил, что западные страны «не останавливаются ни перед чем», расширяя санкции против РФ. По его словам, они даже готовы делать это, «стиснув зубы», в ущерб себе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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