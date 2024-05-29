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Белоруссия приостановила участие в ДОВСЕ

Ведомости

Белоруссия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Закон об этом подписал президент республики Александр Лукашенко.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г.», – говорится в документе.

Законопроект об этом был внесен в парламент Белоруссии в начале апреля. В пресс-службе президента страны уточнили, что инициатива не означает выхода Белоруссии из договора.

Подчеркивалось, что Минск в полном объеме выполняет обязательства, в том числе неукоснительно придерживается установленных ограничений по вооружению, военной технике и личному составу ВС. Целесообразность решения объяснялась приостановлением действия ДОВСЕ странами НАТО и их союзниками.

6 мая законопроект одобрила верхняя палата парламента Белоруссии, до этого инициативу приняла палата представителей национального собрания республики.

7 ноября 2023 г. Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г. В МИДе тогда заявили о неприемлемости сохранения ДОВСЕ из-за прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине и стремления расширить блок.

ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Договор устанавливал равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировал места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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