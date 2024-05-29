Белоруссия приостановила участие в ДОВСЕ
Белоруссия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Закон об этом подписал президент республики Александр Лукашенко.
«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г.», – говорится в документе.
Законопроект об этом был внесен в парламент Белоруссии в начале апреля. В пресс-службе президента страны уточнили, что инициатива не означает выхода Белоруссии из договора.
Подчеркивалось, что Минск в полном объеме выполняет обязательства, в том числе неукоснительно придерживается установленных ограничений по вооружению, военной технике и личному составу ВС. Целесообразность решения объяснялась приостановлением действия ДОВСЕ странами НАТО и их союзниками.
6 мая законопроект одобрила верхняя палата парламента Белоруссии, до этого инициативу приняла палата представителей национального собрания республики.
7 ноября 2023 г. Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г. В МИДе тогда заявили о неприемлемости сохранения ДОВСЕ из-за прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине и стремления расширить блок.
ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Договор устанавливал равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировал места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.