Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ

Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕВернуться к старому формату контроля за вооружениями не получится
Россия завершила процесс выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г. «Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт – как позитивный, так и негативный – будет учтен», – говорится в пресс-релизе МИДа.
МИД отметил, что с учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приема в блок Финляндии и рассмотрения заявки Швеции «даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России». Несмотря на готовность Москвы к диалогу о путях восстановления «жизнеспособности» контроля над вооружениями в Европе, западные страны во главе с США «не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе».
ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Договор устанавливал равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировал места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.
В 1999 г. было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, учитывающее как роспуск ОВД, так и расширение НАТО на Восток за счет Венгрии, Польши и Чехии. В измененном документе устанавливались ограничения не для военно-политических блоков, а для стран и территорий. В 2007 г. Россия приостановила участие в ДОВСЕ, так как большинство подписантов не ратифицировали адаптированное соглашение, а количество военной техники стран – членов НАТО стало превышать лимиты, оговоренные в документе.
Помимо этого теперь силу утратили еще два связанных с ДОВСЕ документа: Будапештское соглашение 1990 г. о распределении потолков вооружений между странами бывшей ОВД и «Фланговый документ» 1996 г., изменяющий эти потолки на севере и юге Европы. В ответ на выход России из ДОВСЕ в НАТО сделали заявление о приостановке участия стран – членов альянса в договоре. В официальном заявлении также отмечено, что страны-члены будут использовать НАТО как платформу для «глубокой дискуссии и консультаций» по вопросу контроля за вооружениями.
Помимо ДОВСЕ системообразующими в области контроля над обычными вооружениями были Венские документы (1990 г.), предусматривающие обмен информацией между странами ОБСЕ, а также Договор по открытому небу (вступил в силу в 2002 г.). Первый документ обновлялся несколько раз, последний раз – в 2011 г. В марте 2023 г. Россия отказалась предоставлять ОБСЕ информацию о своих Вооруженных силах. В 2020 г. США в одностороннем порядке вышли из Договора по открытому небу, а в 2021 г. из него вышла и Россия.
Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ уже давно, выход из него – лишь юридическое оформление сложившейся ситуации, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он также напоминает, что Россия вышла из нератифицированного западными странами договора.
Вернуться к ДОВСЕ уже не получится – слишком сильно изменилась материальная база вооружений в Европе. По словам эксперта, сейчас практически не остается механизмов доверия по обычным вооружениям между Россией и Западом. При этом на каком-то этапе вероятна выработка новых договоренностей, так как ни одна из сторон не заинтересована в генерации новых рисков и гонке вооружений. Что же касается так называемого Венского документа ОБСЕ, то общая геополитическая обстановка не располагает к его функционированию. Стоит также учитывать, добавляет Кортунов, что основные контакты с Западом были по линии совета Россия – НАТО, а не по линии ОБСЕ.
ДОВСЕ как договор был мертв задолго до того, как Россия официально вышла из него, поясняет научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. Согласовать его обновленную версию предполагалось еще в начале века, а действие договора было приостановлено в 2007 г. Произошедший сейчас выход Москвы из ДОВСЕ – это шаг в рамках демонстрации недовольства России политикой Запада через денонсацию договоров с ним. Бессрочная приостановка участия стран НАТО в ДОВСЕ – это всего лишь попытка «как-то отреагировать на действия России», заключает эксперт.