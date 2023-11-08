Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ

Вернуться к ДОВСЕ уже не получится – слишком сильно изменилась материальная база вооружений в Европе. По словам эксперта, сейчас практически не остается механизмов доверия по обычным вооружениям между Россией и Западом. При этом на каком-то этапе вероятна выработка новых договоренностей, так как ни одна из сторон не заинтересована в генерации новых рисков и гонке вооружений. Что же касается так называемого Венского документа ОБСЕ, то общая геополитическая обстановка не располагает к его функционированию. Стоит также учитывать, добавляет Кортунов, что основные контакты с Западом были по линии совета Россия – НАТО, а не по линии ОБСЕ.