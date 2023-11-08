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Политика

Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ

Вернуться к старому формату контроля за вооружениями не получится
Роман Романов Глеб Мишутин
Максим Стулов / Ведомости

Россия завершила процесс выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г. «Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт – как позитивный, так и негативный – будет учтен», – говорится в пресс-релизе МИДа.

МИД отметил, что с учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приема в блок Финляндии и рассмотрения заявки Швеции «даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России». Несмотря на готовность Москвы к диалогу о путях восстановления «жизнеспособности» контроля над вооружениями в Европе, западные страны во главе с США «не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе».

ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Договор устанавливал равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировал места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.

В 1999 г. было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, учитывающее как роспуск ОВД, так и расширение НАТО на Восток за счет Венгрии, Польши и Чехии. В измененном документе устанавливались ограничения не для военно-политических блоков, а для стран и территорий. В 2007 г. Россия приостановила участие в ДОВСЕ, так как большинство подписантов не ратифицировали адаптированное соглашение, а количество военной техники стран – членов НАТО стало превышать лимиты, оговоренные в документе.

Помимо этого теперь силу утратили еще два связанных с ДОВСЕ документа: Будапештское соглашение 1990 г. о распределении потолков вооружений между странами бывшей ОВД и «Фланговый документ» 1996 г., изменяющий эти потолки на севере и юге Европы. В ответ на выход России из ДОВСЕ в НАТО сделали заявление о приостановке участия стран – членов альянса в договоре. В официальном заявлении также отмечено, что страны-члены будут использовать НАТО как платформу для «глубокой дискуссии и консультаций» по вопросу контроля за вооружениями.

Помимо ДОВСЕ системообразующими в области контроля над обычными вооружениями были Венские документы (1990 г.), предусматривающие обмен информацией между странами ОБСЕ, а также Договор по открытому небу (вступил в силу в 2002 г.). Первый документ обновлялся несколько раз, последний раз – в 2011 г. В марте 2023 г. Россия отказалась предоставлять ОБСЕ информацию о своих Вооруженных силах. В 2020 г. США в одностороннем порядке вышли из Договора по открытому небу, а в 2021 г. из него вышла и Россия.

Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ уже давно, выход из него – лишь юридическое оформление сложившейся ситуации, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он также напоминает, что Россия вышла из нератифицированного западными странами договора.

Вернуться к ДОВСЕ уже не получится – слишком сильно изменилась материальная база вооружений в Европе. По словам эксперта, сейчас практически не остается механизмов доверия по обычным вооружениям между Россией и Западом. При этом на каком-то этапе вероятна выработка новых договоренностей, так как ни одна из сторон не заинтересована в генерации новых рисков и гонке вооружений. Что же касается так называемого Венского документа ОБСЕ, то общая геополитическая обстановка не располагает к его функционированию. Стоит также учитывать, добавляет Кортунов, что основные контакты с Западом были по линии совета Россия – НАТО, а не по линии ОБСЕ.

ДОВСЕ как договор был мертв задолго до того, как Россия официально вышла из него, поясняет научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. Согласовать его обновленную версию предполагалось еще в начале века, а действие договора было приостановлено в 2007 г. Произошедший сейчас выход Москвы из ДОВСЕ – это шаг в рамках демонстрации недовольства России политикой Запада через денонсацию договоров с ним. Бессрочная приостановка участия стран НАТО в ДОВСЕ – это всего лишь попытка «как-то отреагировать на действия России», заключает эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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