Парламент Белоруссии принял законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ

Парламент Белоруссии принял законопроект о приостановлении действия ДОВСЕРеспублика готова возобновить участие в договоре при возвращении в него стран НАТО
Парламент Белоруссии принял в одном чтении проект закона «О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)». Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей национального собрания Республики.
«В практическом плане это будет означать приостановление предоставления государством – участником Договора информации об обычных вооружениях и технике Республики Беларусь, приема и проведения инспекций в целях контроля за соблюдением количественных ограничений в отношении обычных вооружений и техники, установленных положениями Договора», – говорится в сообщении.
Законопроект был представлен заместителем министра иностранных дел Белоруссии Юрием Амбразевичем и председателем постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергеем Рачковым.
Отмечается, что целесообразность решения обусловлена приостановлением действия ДОВСЕ странами НАТО и их союзниками.
Комментируя решение на сайте парламента, Рачков отметил, что принятие закона не означает выхода Белоруссии из договора.
«Мы приостанавливаем свое участие и готовы возобновить участие в договоре, если страны, прежде всего НАТО, вернутся в этот договор и будут выполнять свои обязательства», – сказал Рачков.
5 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение законопроекта «О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе» в Палату представителей национального собрания.
10 апреля за приостановку действия ДОВСЕ проголосовали депутаты Венгрии. 12 апреля парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ с возможностью в дальнейшем вернуться к его выполнению.
В конце ноября 2023 г. Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г. МИД РФ тогда пояснил, что несмотря на готовность Москвы к диалогу о путях восстановления «жизнеспособности» контроля над вооружениями в Европе, западные страны во главе с США не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе. МИД заявил о том, что Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ 7 ноября.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что после выхода России из ДОВСЕ перестали работать основные механизмы контроля над вооружениями. Он также напомнил, что Москва приостановила участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), а также в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», – сказал Столтенберг.
ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Договор устанавливал равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировал места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.