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Песков: выход Турции из ДОВСЕ связан с деградацией системы безопасности Европы

Ведомости

Приостановка Турцией участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) связана с деградацией европейской системы безопасности, налаживание которой требует совместного диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Меняющаяся ситуация, наверное, вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. И это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует. И не по вине РФ», – рассказал Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по приостановке участия Турции в ДОВСЕ.

5 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ с 8 апреля 2024 г.

5 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко также согласовал внесение в палату представителей Национального собрания проект закона о приостановлении действия ДОВСЕ. В конце марта действие договора приостановила Польша.

7 ноября 2023 г. Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г.

ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Договор устанавливал равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировал места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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