Песков: выход Турции из ДОВСЕ связан с деградацией системы безопасности Европы
Приостановка Турцией участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) связана с деградацией европейской системы безопасности, налаживание которой требует совместного диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Меняющаяся ситуация, наверное, вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. И это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует. И не по вине РФ», – рассказал Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по приостановке участия Турции в ДОВСЕ.
5 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ с 8 апреля 2024 г.
5 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко также согласовал внесение в палату представителей Национального собрания проект закона о приостановлении действия ДОВСЕ. В конце марта действие договора приостановила Польша.
7 ноября 2023 г. Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г.
ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Договор устанавливал равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировал места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.