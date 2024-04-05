Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля
С 8 апреля 2024 г. Турция приостанавливает свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в указе, подписанном президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Документ опубликован в информационной системе законодательства Турции.
«Принято решение о приостановке действия ДОВСЕ с 8 апреля 2024 г. в соответствии со ст. 3 указа президента № 9», – сказано в указе.
Документ был подписан Эрдоганом 4 апреля и опубликован на следующий день.
Ранее 5 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко также согласовал на внесение в палату представителей Национального собрания проект закона о приостановлении действия ДОВСЕ. В конце марта действие договора приостановила Польша.
7 ноября 2023 г. Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г. МИД РФ тогда пояснил, что, несмотря на готовность Москвы к диалогу о путях восстановления «жизнеспособности» контроля над вооружениями в Европе, западные страны во главе с США не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе.
ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Договор устанавливал равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировал места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.