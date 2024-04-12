Парламент Молдавии одобрил приостановление действия ДОВСЕ

7 ноября 2023 г. Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г. МИД РФ тогда пояснил, что несмотря на готовность Москвы к диалогу о путях восстановления «жизнеспособности» контроля над вооружениями в Европе, западные страны во главе с США не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе.