Депутаты Венгрии одобрили приостановку участия страны в ДОВСЕ
За поддержку законопроекта о приостановке участия Венгрии в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) проголосовали 177 депутатов государственного собрания страны, пять выступили против. Трансляция заседания велась на канале венгерского парламента в YouTube.
Как сообщает ТАСС, госсекретарь МИД Петер Старай заявил, что ДОВСЕ сыграл значимую роль в поддержании баланса вооруженных сил в Европе, но «утратил свое значение из-за выхода России» из договора.
7 ноября 2023 г. Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г. МИД РФ тогда пояснил, что, несмотря на готовность Москвы к диалогу о путях восстановления «жизнеспособности» контроля над вооружениями в Европе, западные страны во главе с США не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе.
5 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ с 8 апреля 2024 г. В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко также согласовал внесение в палату представителей Национального собрания проект закона о приостановлении действия ДОВСЕ.
29 марта президент Польши Анджей Дуда приостановил действие ДОВСЕ на неопределенный срок. В пояснении к законопроекту отмечается, что решение обосновано денонсацией договора Россией, а также действиями РФ, якобы направленными на дестабилизацию мира и безопасности в Европе.
ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Договор устанавливал равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировал места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.