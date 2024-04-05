В Белоруссии запустили процесс приостановки действия ДОВСЕ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение законопроекта «О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе» в палату представителей Национального собрания. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Подчеркивается, что документ предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выхода из него Белоруссии и прекращения внутренних процедур в вооруженных силах, связанных с выполнением договора. В сообщении отмечается, что Белоруссия неукоснительно выполняет все обязательства по договору и четко придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава вооруженных сил.
В пресс-службе напомнили, что Чехия и Польша приняли решение о невыполнении договора в отношении Белоруссии. Кроме того, в ноябре 2023 г. Североатлантический совет НАТО заявил, что страны – члены альянса намерены приостановить действие ДОВСЕ. Из договора также вышла Россия.
«Приостановление действия договора государствами – членами НАТО и их союзниками фактически означает прекращение его функционирования», – говорится в сообщении.
В конце ноября 2023 г. Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г. МИД РФ тогда пояснил, что несмотря на готовность Москвы к диалогу о путях восстановления «жизнеспособности» контроля над вооружениями в Европе, западные страны во главе с США не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе. МИД заявил о том, что Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ 7 ноября.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что после выхода России из ДОВСЕ перестали работать основные механизмы контроля над вооружениями. Он также напомнил, что Москва приостановила участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), а также в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», – сказал Столтенберг.
ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Договор устанавливал равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировал места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.