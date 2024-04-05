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В Белоруссии запустили процесс приостановки действия ДОВСЕ

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение законопроекта «О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе» в палату представителей Национального собрания. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Подчеркивается, что документ предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выхода из него Белоруссии и прекращения внутренних процедур в вооруженных силах, связанных с выполнением договора. В сообщении отмечается, что Белоруссия неукоснительно выполняет все обязательства по договору и четко придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава вооруженных сил.

В пресс-службе напомнили, что Чехия и Польша приняли решение о невыполнении договора в отношении Белоруссии. Кроме того, в ноябре 2023 г. Североатлантический совет НАТО заявил, что страны – члены альянса намерены приостановить действие ДОВСЕ. Из договора также вышла Россия.

«Приостановление действия договора государствами – членами НАТО и их союзниками фактически означает прекращение его функционирования», – говорится в сообщении.

В конце ноября 2023 г. Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г. МИД РФ тогда пояснил, что несмотря на готовность Москвы к диалогу о путях восстановления «жизнеспособности» контроля над вооружениями в Европе, западные страны во главе с США не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе. МИД заявил о том, что Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ 7 ноября.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что после выхода России из ДОВСЕ перестали работать основные механизмы контроля над вооружениями. Он также напомнил, что Москва приостановила участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), а также в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», – сказал Столтенберг.

ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Договор устанавливал равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировал места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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