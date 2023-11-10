Столтенберг призвал усилить НАТО в связи с выходом РФ из ДОВСЕ
Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) демонстрирует необходимость в усилении НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.
По его словам, после выхода РФ из договора перестали работать основные механизмы контроля над вооружениями. Он также напомнил, что Москва приостановила участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), а также в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).
В полночь 7 ноября МИД РФ сообщил о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ. Закон о денонсации ДОВСЕ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 мая 2023 г. В Кремле поясняли, что этот механизм был уже неживой, а Москва этим документом привела ситуацию в соответствие с тем, что происходит де-факто.
После этого страны НАТО сообщили, что приостановят участие в ДОВСЕ «на столько, сколько необходимо». В МИД Великобритании сообщили, что союзники по НАТО будут работать с «государствами-единомышленниками» над разработкой и реализацией «добровольных стабилизирующих мер».
Белый дом заявил, что США приостановят свои обязательства по договору с 7 декабря. Там добавили, что такая мера укрепит потенциал НАТО «в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в Париже 19 ноября 1990 г. между 16 государствами – участниками НАТО, включая Бельгию, Великобританию, Германию, США и другие страны, а также участниками Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».