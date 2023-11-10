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Столтенберг призвал усилить НАТО в связи с выходом РФ из ДОВСЕ

Ведомости

Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) демонстрирует необходимость в усилении НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, после выхода РФ из договора перестали работать основные механизмы контроля над вооружениями. Он также напомнил, что Москва приостановила участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), а также в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

В полночь 7 ноября МИД РФ сообщил о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ. Закон о денонсации ДОВСЕ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 мая 2023 г. В Кремле поясняли, что этот механизм был уже неживой, а Москва этим документом привела ситуацию в соответствие с тем, что происходит де-факто.

Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ

Вернуться к старому формату контроля за вооружениями не получится

После этого страны НАТО сообщили, что приостановят участие в ДОВСЕ «на столько, сколько необходимо». В МИД Великобритании сообщили, что союзники по НАТО будут работать с «государствами-единомышленниками» над разработкой и реализацией «добровольных стабилизирующих мер».

Белый дом заявил, что США приостановят свои обязательства по договору с 7 декабря. Там добавили, что такая мера укрепит потенциал НАТО «в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в Париже 19 ноября 1990 г. между 16 государствами – участниками НАТО, включая Бельгию, Великобританию, Германию, США и другие страны, а также участниками Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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