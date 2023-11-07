США приостановят участие в ДОВСЕ с 7 декабря

Уточняется, что такое решение было принято в координации с союзниками по НАТО. Кроме того, ряд стран, которые не входят в альянс, но являются участниками договора, также поддержали приостановление обязательств по ДОВСЕ. В Белом доме добавили, что приостановка участия в договоре укрепит потенциал НАТО «в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».