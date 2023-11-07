США приостановят участие в ДОВСЕ с 7 декабря
США приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в связи с выходом из него России. Об этом сообщает Белый дом.
«Соединенные Штаты приостанавливают действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и любым другим государством-участником, начиная с 7 декабря, в соответствии с нашими правами по международному праву», – говорится в заявлении.
Уточняется, что такое решение было принято в координации с союзниками по НАТО. Кроме того, ряд стран, которые не входят в альянс, но являются участниками договора, также поддержали приостановление обязательств по ДОВСЕ. В Белом доме добавили, что приостановка участия в договоре укрепит потенциал НАТО «в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».
Ранее сегодня страны НАТО сообщили, что приостановят участие в ДОВСЕ «на столько, сколько необходимо». Альянс заявил, что Россия якобы «продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями» и «подрывает международный порядок, основанный на правилах».
Процедура выхода России из договора завершилась в полночь 7 ноября, сообщили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что с учетом вовлеченности западных стран в конфликт и присоединения Финляндии к НАТО «даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России». Закон о денонсации ДОВСЕ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 мая 2023 г.
В Кремле исключили какие-либо прямые последствия для России. Там пояснили, что механизм был уже неживой, а Москва этим документом привела ситуацию в соответствие с тем, что происходит де-факто.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в Париже 19 ноября 1990 г. между 16 государствами – участниками НАТО, включая Бельгию, Великобританию, Германию, США и другие страны, а также участниками Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».