Страны НАТО сообщили о намерении приостановить участие в ДОВСЕ
Страны НАТО намерены приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него России. Об этом говорится в заявлении альянса.
«Союзные государства-участники намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо, в соответствии со своими международными правами. Это решение полностью поддерживается всеми союзниками по НАТО», – сказано в заявлении.
В НАТО заявили, что Россия якобы «продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями» и «подрывает международный порядок, основанный на правилах». В МИДе Великобритании сообщили, что союзники по НАТО будут работать с «государствами-единомышленниками» над разработкой и реализацией «добровольных стабилизирующих мер».
29 мая 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ подразумевал количественные ограничения на вооружение и технику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил какие-либо прямые последствия для России, поскольку механизм уже был неживой, а Москва этим документом привела ситуацию в соответствие с тем, что происходит де-факто.
Процедура выхода России из договора завершилась в полночь 7 ноября, сообщили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что с учетом вовлеченности западных стран в конфликт и присоединения Финляндии к НАТО «даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России».
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в Париже 19 ноября 1990 г. между 16 государствами – участниками НАТО, включая Бельгию, Великобританию, Германию, США и другие страны, а также участниками Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».