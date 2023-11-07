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Страны НАТО сообщили о намерении приостановить участие в ДОВСЕ

Ведомости

Страны НАТО намерены приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него России. Об этом говорится в заявлении альянса. 

«Союзные государства-участники намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо, в соответствии со своими международными правами. Это решение полностью поддерживается всеми союзниками по НАТО», – сказано в заявлении. 

В НАТО заявили, что Россия якобы «продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями» и «подрывает международный порядок, основанный на правилах». В МИДе Великобритании сообщили, что союзники по НАТО будут работать с «государствами-единомышленниками» над разработкой и реализацией «добровольных стабилизирующих мер».

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29 мая 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ подразумевал количественные ограничения на вооружение и технику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил какие-либо прямые последствия для России, поскольку механизм уже был неживой, а Москва этим документом привела ситуацию в соответствие с тем, что происходит де-факто.

Процедура выхода России из договора завершилась в полночь 7 ноября, сообщили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что с учетом вовлеченности западных стран в конфликт и присоединения Финляндии к НАТО «даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России».

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в Париже 19 ноября 1990 г. между 16 государствами – участниками НАТО, включая Бельгию, Великобританию, Германию, США и другие страны, а также участниками Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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