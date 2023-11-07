В МИДе заявили о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ

29 мая 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Договор подразумевал количественные ограничения на вооружение и технику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил какие-либо прямые последствия для России, поскольку механизм уже был неживой, а Москва этим документом привела ситуацию в соответствие с тем, что происходит де-факто. При этом он указал на «большой вакуум» в области контроля над вооружениями, «который срочно надо заполнять новыми актами международного права».