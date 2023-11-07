В МИДе заявили о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ
Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в заявлении МИД России.
«В 00:00 часов 7 ноября 2023 г. завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 г., окончательно ушел для нас в историю», – сказано в сообщении.
Вместе с ДОВСЕ силу утратили также два соглашения – так называемое Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 г. и Фланговый документ от 31 мая 1996 г. Целью первого было «определение уровней обычных вооружений для каждого из участников тогдашнего Варшавского договора», а второй был призван решить «проблему фланговых ограничений, возникшую в связи с прекращением существования СССР».
В МИДе подчеркнули, что с учетом вовлеченности западных стран в конфликт и присоединения Финляндии к НАТО «даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России».
29 мая 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Договор подразумевал количественные ограничения на вооружение и технику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил какие-либо прямые последствия для России, поскольку механизм уже был неживой, а Москва этим документом привела ситуацию в соответствие с тем, что происходит де-факто. При этом он указал на «большой вакуум» в области контроля над вооружениями, «который срочно надо заполнять новыми актами международного права».
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в Париже 19 ноября 1990 г. между 16 государствами – участниками НАТО, включая Бельгию, Великобританию, Германию, США и другие страны, а также участниками Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».