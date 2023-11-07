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В МИДе заявили о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ

Ведомости

Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в заявлении МИД России.

«В 00:00 часов 7 ноября 2023 г. завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 г., окончательно ушел для нас в историю», – сказано в сообщении.

Вместе с ДОВСЕ силу утратили также два соглашения – так называемое Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 г. и Фланговый документ от 31 мая 1996 г. Целью первого было «определение уровней обычных вооружений для каждого из участников тогдашнего Варшавского договора», а второй был призван решить «проблему фланговых ограничений, возникшую в связи с прекращением существования СССР».

В МИДе подчеркнули, что с учетом вовлеченности западных стран в конфликт и присоединения Финляндии к НАТО «даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России».

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29 мая 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Договор подразумевал количественные ограничения на вооружение и технику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил какие-либо прямые последствия для России, поскольку механизм уже был неживой, а Москва этим документом привела ситуацию в соответствие с тем, что происходит де-факто. При этом он указал на «большой вакуум» в области контроля над вооружениями, «который срочно надо заполнять новыми актами международного права».

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в Париже 19 ноября 1990 г. между 16 государствами – участниками НАТО, включая Бельгию, Великобританию, Германию, США и другие страны, а также участниками Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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