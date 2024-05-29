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В МИДе исключили национализацию активов ушедших компаний

Ведомости

Ответные меры России в отношении активов ушедших западных компаний не подразумевает национализацию. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью «РИА Новости».

«Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации – вводимые меры не предполагают изменения права собственности», – подчеркнул он.

Это подтверждает ответственный подход Москвы к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран, подчеркнул дипломат. Он добавил, что Россия не политизирует коммерческие вопросы и готова оказывать поддержку сохраняющим свое присутствие на российском рынке иностранным компаниям, если они соблюдают законодательство РФ и выполняют обязательства социального характера.

В апреле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. В числе первых в перечень внесли российские «дочки» крупных энергетических компаний – «Фортум» (Финляндия) и «Юнипро» (Германия). Временным управляющим назначено Росимущество. Указ коснулся уже около 10 компаний, отметил Биричевский.

23 мая этого года Путин подписал указ, разрешающий компенсировать ущерб России и Банку России от противоречащих международному праву действий США за счет изъятия американского имущества. Указ определяет перечень имущества, которое может быть использовано в ответ на действия США. В него входят находящееся в России движимое и недвижимое имущество США и лиц США, а также их ценные бумаги в капиталах российских юридических лиц и имущественные права.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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