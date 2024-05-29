В МИДе исключили национализацию активов ушедших компаний

23 мая этого года Путин подписал указ, разрешающий компенсировать ущерб России и Банку России от противоречащих международному праву действий США за счет изъятия американского имущества. Указ определяет перечень имущества, которое может быть использовано в ответ на действия США. В него входят находящееся в России движимое и недвижимое имущество США и лиц США, а также их ценные бумаги в капиталах российских юридических лиц и имущественные права.