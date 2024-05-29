В МИДе исключили национализацию активов ушедших компаний
Ответные меры России в отношении активов ушедших западных компаний не подразумевает национализацию. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью «РИА Новости».
«Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации – вводимые меры не предполагают изменения права собственности», – подчеркнул он.
Это подтверждает ответственный подход Москвы к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран, подчеркнул дипломат. Он добавил, что Россия не политизирует коммерческие вопросы и готова оказывать поддержку сохраняющим свое присутствие на российском рынке иностранным компаниям, если они соблюдают законодательство РФ и выполняют обязательства социального характера.
В апреле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. В числе первых в перечень внесли российские «дочки» крупных энергетических компаний – «Фортум» (Финляндия) и «Юнипро» (Германия). Временным управляющим назначено Росимущество. Указ коснулся уже около 10 компаний, отметил Биричевский.
23 мая этого года Путин подписал указ, разрешающий компенсировать ущерб России и Банку России от противоречащих международному праву действий США за счет изъятия американского имущества. Указ определяет перечень имущества, которое может быть использовано в ответ на действия США. В него входят находящееся в России движимое и недвижимое имущество США и лиц США, а также их ценные бумаги в капиталах российских юридических лиц и имущественные права.