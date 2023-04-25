Владимир Путин подписал указ о временном управлении иностранными активами

Где вводят временное управление

«Юнипро» и «Фортум» – крупнейшие подконтрольные иностранным инвесторам энергокомпании России. Контрольные доли в них немецкий энергоконцерн E.On (сейчас Uniper) и финский Fortum получили при разделении РАО ЕЭС в 2000-х гг. (тогда выкупаемые энергокомпании назывались ОГК-4 и ТГК-10 соответственно).

Третий крупный иностранный инвестор в электроэнергетике итальянская Enel успела выйти из российских активов (компания «Энел Россия», ранее ОГК-5, сейчас «ЭЛБ-Энерго») осенью 2022 г. Доля итальянцев в «Энел Россия» была продана «Лукойлу» и структурам Газпромбанка.

«Юнипро» владеет 5 ТЭС общей мощностью 11,28 ГВт (Сургутская ГРЭС-2, Березовская, Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС). Выработка электроэнергии в 2022 г. – 53,96 млрд кВт ч. Выручка «Юнипро» по МСФО за 2022 г. – 105,8 млрд руб., чистая прибыль – 21,3 млрд руб.

ПАО «Фортум» включает в основном электростанции в Западной Сибири и на Урале (экс-ТГК-10), а также принадлежащие финскому энергоконцерну 29,5% в ТГК-1 (контрольный пакет – у «Газпром энергохолдинга»). Общая мощность электростанций ПАО – 4,67 ГВт, выработка электроэнергии – 31,1 млрд кВт ч, Выручка «Фортума» по МСФО за 2022 г. – 83,6 млрд руб., прибыль – 12,5 млрд руб.