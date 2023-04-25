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Бизнес

Владимир Путин подписал указ о временном управлении иностранными активами

Решение является зеркальным ответом на изъятие российской собственности в Европе
Максим Иванов Владимир Степанов (Дзагуто)
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Документ опубликован Кремлем. Он точечно вводит внешнее управление Росимуществом в отношении российских дочек крупных энергетических компаний: «Фортум» (Финляндия) и «Юнипро» (Германия).

Временное управление нынешним указом вводится в отношении генерирующих активов, «имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики», сообщила поздно вечером 25 апреля пресс-служба Росимущества (указ допускает назначение и иного внешнего управляющего). Это позволит «обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран» на безопасность России.

При этом указ не касается «вопросов собственности и не лишает владельцев их активов» (это следует из указа президента). Внешнее управление, как подчеркнули в Росимуществе, носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Эта обязанность переходит к ведомству. Это «способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны», добавили в Росимуществе, отметив, что при необходимости перечень предприятий под временным управлением может быть расширен (он установлен указом главы государства).

Отток капитала

ЦБ в феврале сообщил, что отток капитала из России в 2022 г. ускорился в 2,9 раза по сравнению с годом ранее – до $217 млрд. До этого самым масштабным, по оценкам регулятора, был отток капитала в 2014 г. – $151,5 млрд.

Установленные указом юридические рамки позволяют вводить временное внешнее управление иностранными активами в случае лишения России, российских юридических или физических лиц права собственности на имущество, находящееся на территории иностранных государств и в иных случаях. В частности, при возникновении угрозы лишения России, российских юридических или физических лиц имущественных прав за рубежом, а также создания угрозы национальной, экономической, энергетической и иной безопасности страны.

Документ выглядит как «зеркальная мера» на действия властей недружественных стран.

24 апреля глава ВТБ Андрей Костин предложил действовать по принципу «зуб за зуб» по отношению к российским активам компаний из недружественных стран, желающих уйти из РФ. Их можно было бы передавать в управление российским организациям, рассказал он в эфире телеканала «Россия 24». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уже днем 25 апреля говорил на марафоне «Знание», что Россия в случае изъятия своих замороженных активов будет действовать по принципу «око за око». По его словам, изъятие собственности и у граждан, и у компаний является незаконным актом.

Потери только двух компаний («Газпром» и «Роснефть») от экспроприации активов, судя по представленным в СМИ оценкам, могут составить свыше $22 млрд.

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В июне 2022 г. правительство Германии решило взять во внешнее управление компанию Gazprom Germania GmbH, получив контроль над трейдинговыми структурами и подземными хранилищами (ПХГ), ранее принадлежавших «Газпрому». В ноябре власти Польши ввели внешнее управление в отношении 48-процентной доли «Газпрома» в совместном предприятии EuRoPol GAZ – владельце польского участка магистрали «Ямал – Европа».

Внешнее управление было введено и в отношении управляющий компании Novatek Green Energy – польской «дочки» «Новатэка», которая занималась продажей сжиженных углеводородных газов и сжиженного природного газа. Ее активы в апреле были выставлены на продажу, сообщал временный управляющий Кароль Шиманьский.

Кроме того, в сентябре 2022 г. правительство Германии распорядилось передать государственному Федеральному сетевому агентству в управление на полгода принадлежащие «Роснефти» миноритарные доли в двух НПЗ и контрольный пакет (54,17%) в НПЗ в Шведте, который ориентирован на поставки по нефтепроводу «Дружба». Компания оспаривала решение о введении внешнего управления в отношении Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), но суд отклонил ее иск. На долю «Роснефти» приходится около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей, что «делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Германии», писали «Ведомости».

Пока «Роснефть» оспаривала введение внешнего управления ее активами в Германии, бундестаг скорректировал закон об энергетической безопасности, который позволяет разрешить продажу долю компании в НПЗ без национализации. За соответствующие поправки 20 апреля проголосовало большинство депутатов бундестага. Это решение открывает возможность экспроприации российских активов в ФРГ, говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отмечая размытость формулировок законодательного акта.

Где вводят временное управление

«Юнипро» и «Фортум» – крупнейшие подконтрольные иностранным инвесторам энергокомпании России. Контрольные доли в них немецкий энергоконцерн E.On (сейчас Uniper) и финский Fortum получили при разделении РАО ЕЭС в 2000-х гг. (тогда выкупаемые энергокомпании назывались ОГК-4 и ТГК-10 соответственно).
Третий крупный иностранный инвестор в электроэнергетике итальянская Enel успела выйти из российских активов (компания «Энел Россия», ранее ОГК-5, сейчас «ЭЛБ-Энерго») осенью 2022 г. Доля итальянцев в «Энел Россия» была продана «Лукойлу» и структурам Газпромбанка.
«Юнипро» владеет 5 ТЭС общей мощностью 11,28 ГВт (Сургутская ГРЭС-2, Березовская, Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС). Выработка электроэнергии в 2022 г. – 53,96 млрд кВт ч. Выручка «Юнипро» по МСФО за 2022 г. – 105,8 млрд руб., чистая прибыль – 21,3 млрд руб.
ПАО «Фортум» включает в основном электростанции в Западной Сибири и на Урале (экс-ТГК-10), а также принадлежащие финскому энергоконцерну 29,5% в ТГК-1 (контрольный пакет – у «Газпром энергохолдинга»). Общая мощность электростанций ПАО – 4,67 ГВт, выработка электроэнергии – 31,1 млрд кВт ч, Выручка «Фортума» по МСФО за 2022 г. – 83,6 млрд руб., прибыль – 12,5 млрд руб.

Сама по себе идея введения внешнего управления в компаниях с иностранными участием обсуждалась фактически с самого начала боевых действий на Украине и введения антироссийских санкций. Изначально этот механизм должен был коснуться тех организаций, которые пытаются свернуть деятельность в России и могут тем самым навредить хозяйственной деятельности в стране. 

Правда, как писали «Ведомости» 15 мая 2022 г., во время разработки соответствующего законодательного механизма предлагалось не забыть о ключевых предприятиях – работающих в сфере ТЭК и ОПК. Тогда руководитель аппарата Белого дома, вице-премьер Дмитрий Григоренко предлагал ко второму чтению расширить депутатский законопроект об организациях, где может быть введено внешнее управление, в т.ч. за счет производителей продукции, «применяемой при производстве вооружения, военной, специальной техники», и продукции, применяемой при реализации «проектов в топливно-энергетическом комплексе России». 

Проект закона «О внешней администрации по управлению организацией» не был одобрен даже в первом чтении и остался лежать под сукном. Но часть идей, судя по всему, нашла отражение в указе главы государства. 

«Одной из целей подписанного указа является формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом», – заявил экономист Никита Кричевский. Выбранная модель введения внешнего управления, что важно, «носит временный характер (по указу отменяет его также президент – «Ведомости») и означает, что первоначальный собственник лишается права принимать управленческие решения, но не права собственности на актив», говорит он. 

Зато «назначенный внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России», добавляет эксперт.

При этом решение в отношении «Фортум» и «Юнипро»  принято не случайно, считает экономист Михаил Делягин: оно коснулось только генерирующих компаний, имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики. «Это позволяет обеспечить стабильную работу значимых для национальной экономики компаний, зарубежные акционеры которых и без того ранее приняли решение максимально дистанцироваться от российских подразделений и фактически отказались от участия в корпоративном управлении дочерних обществ», – добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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