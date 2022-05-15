Внешнее управление над иностранными активами разрешат вводить в ТЭК и ОПК

Как вводится внешнее управление

Решение о введении внешнего управления будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития, обращаться в нее с соответствующими инициативами смогут министерства или главы регионов. Иск по решению комиссии будет подавать ФАС в Арбитражный суд Москвы, который сможет блокировать активы компании, чтобы не допустить их вывода за рубеж. По умолчанию функции внешней администрации будет выполнять ВЭБ.РФ, но межведомственная комиссия сможет назначить на эту роль и другую структуру.

Законопроект предусматривает два способа работы внешней администрации: передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления) или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании в те же сроки. При этом собственники (более 50% акций) смогут в любой момент обратиться в межведомственную комиссию с заявлением о возобновлении деятельности, а также о продаже акций.

В отношении организации может быть проведено замещение активов путем реорганизации в форме выделения. Акции созданного общества могут продавать на торгах по закону о банкротстве. Организация, выполнявшая функции внешней администрации, имеет преимущественное право приобретения акций. Если покупателя нет, то акции приобретаются государством по минимальной цене. Покупатель акций должен обеспечить сохранение двух третей рабочих мест.