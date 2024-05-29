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Лавров: США намерены разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР

Ведомости

Вашингтон может попросить страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Изначально американцы вышли из этого договора [о РСМД], чтобы осваивать теперь новые просторы, включая Филиппины. И я уверен, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона тоже получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для похожего рода вооружений», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

В ходе учений в АТР, которые прошли с конца апреля по начало мая, США разместили на Филиппинах ракеты SM-6 с максимальной дальностью более 400 км и способный их запускать новый сухопутный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon.

11 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может отказаться от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в том случае, если США разместят такие системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) летом 2019 г. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. Поводом к такому решению в США назвали нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.

6 мая посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков предупредил, что планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР спровоцируют гонку ракетных вооружений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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