Рябков: Москва допускает введение США полного эмбарго на российский экспорт

«Везде, в том числе в нашем бизнес-сообществе, сложилось понимание, что США недоговороспособны во всех звеньях, и там по политическим мотивам могут приниматься решения, полностью противоречащие любым рыночным практикам», – сказал он (цитата по ТАСС).