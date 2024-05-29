Рябков: Москва допускает введение США полного эмбарго на российский экспорт
Москва допускает, что США могут ввести полное торговое эмбарго на российский экспорт, подготовка к подобному сценарию ведется, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Везде, в том числе в нашем бизнес-сообществе, сложилось понимание, что США недоговороспособны во всех звеньях, и там по политическим мотивам могут приниматься решения, полностью противоречащие любым рыночным практикам», – сказал он (цитата по ТАСС).
Российская сторона работает над «подготовкой к тому, чтобы экспортные возможности не сужались, находились альтернативные рынки для сбыта продукции», заверил дипломат.
28 мая заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США в конечном итоге могут де-факто прийти к полному эмбарго на российский экспорт. Он назвал это «не блестящей идеей», но допустил введение ограничений, «если Россия полностью превратит свою экономику в фабрику военной машины».