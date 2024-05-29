В Кремле объяснили назначение Дюмина секретарем Госсовета

Дюмин также стал куратором Госсовета в аппарате президента. Источники «Ведомостей» не исключали, что отношение к профильному управлению на новой должности у Дюмина будет иным. По их словам, управление президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) могут разделить на два управления, либо в придачу к УГС будет создано новое управление, к которому перейдет часть полномочий от УГС.