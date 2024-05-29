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В Кремле объяснили назначение Дюмина секретарем Госсовета

Ведомости

Помощник президента России Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного Совета РФ, поскольку это связно с ротационными процессами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что ранее секретарем был помощник президента Игорь Левитин. Сейчас он занял пост советника и одновременно спецпредставителя Владимира Путина по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

«Тему работы Госсовета теперь курирует помощник президента Дюмин. Вот он занял место Левитина. Это связано с ротационными процессами», – сказал Песков.

Указ о назначении Дюмина 29 мая подписал президент РФ. Документ вступил в силу со дня опубликования.

Дюмин также стал куратором Госсовета в аппарате президента. Источники «Ведомостей» не исключали, что отношение к профильному управлению на новой должности у Дюмина будет иным. По их словам, управление президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) могут разделить на два управления, либо в придачу к УГС будет создано новое управление, к которому перейдет часть полномочий от УГС.

Алексей Дюмин родился в 1972 г. в Курске. Он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники и РАНХиГС. В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба ВС РФ. С 2015 по 2016 г. служил заместителем министра обороны. В сентябре 2016 г. стал губернатором Тульской области, в 2021 г. его переизбрали на второй срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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