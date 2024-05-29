В Кремле объяснили назначение Дюмина секретарем Госсовета
Помощник президента России Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного Совета РФ, поскольку это связно с ротационными процессами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что ранее секретарем был помощник президента Игорь Левитин. Сейчас он занял пост советника и одновременно спецпредставителя Владимира Путина по международному сотрудничеству в сфере транспорта.
«Тему работы Госсовета теперь курирует помощник президента Дюмин. Вот он занял место Левитина. Это связано с ротационными процессами», – сказал Песков.
Указ о назначении Дюмина 29 мая подписал президент РФ. Документ вступил в силу со дня опубликования.
Дюмин также стал куратором Госсовета в аппарате президента. Источники «Ведомостей» не исключали, что отношение к профильному управлению на новой должности у Дюмина будет иным. По их словам, управление президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) могут разделить на два управления, либо в придачу к УГС будет создано новое управление, к которому перейдет часть полномочий от УГС.
Алексей Дюмин родился в 1972 г. в Курске. Он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники и РАНХиГС. В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба ВС РФ. С 2015 по 2016 г. служил заместителем министра обороны. В сентябре 2016 г. стал губернатором Тульской области, в 2021 г. его переизбрали на второй срок.