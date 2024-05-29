Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

14 мая Дюмин был назначен помощником президента РФ, а Левитин – советником и одновременно спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Кроме того, Дюмин стал куратором Госсовета в АП. Источники «Ведомостей» допускали, что отношение к профильному управлению на новой должности у Дюмина будет иным. По их словам, управление президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) могут разделить на два управления либо в придачу к УГС будет создано новое управление, к которому перейдет часть полномочий от УГС.