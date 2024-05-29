Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
Помощник президента России Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного Совета РФ. Указ об этом подписал глава государства Владимир Путин.
«Назначить Секретарем Государственного Совета Российской Федерации помощника Президента Российской Федерации Дюмина А.Г.», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
14 мая Дюмин был назначен помощником президента РФ, а Левитин – советником и одновременно спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Кроме того, Дюмин стал куратором Госсовета в АП. Источники «Ведомостей» допускали, что отношение к профильному управлению на новой должности у Дюмина будет иным. По их словам, управление президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) могут разделить на два управления либо в придачу к УГС будет создано новое управление, к которому перейдет часть полномочий от УГС.
Алексей Дюмин родился в 1972 г. в Курске. Он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники и РАНХиГС. В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба ВС РФ. С 2015 по 2016 г. Дюмин был заместителем министра обороны. В сентябре 2016 г. был избран губернатором Тульской области, в сентябре 2021 г. его переизбрали на второй срок.