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Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

Ведомости

Помощник президента России Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного Совета РФ. Указ об этом подписал глава государства Владимир Путин.

«Назначить Секретарем Государственного Совета Российской Федерации помощника Президента Российской Федерации Дюмина А.Г.», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

До Дюмина должность секретаря Госсовета РФ занимал Игорь Левитин. «Ведомости» 21 мая писали, что Левитин войдет в совет директоров транспортной группы Fesco и в дальнейшем с высокой долей вероятности возглавит его.

14 мая Дюмин был назначен помощником президента РФ, а Левитин – советником и одновременно спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Кроме того, Дюмин стал куратором Госсовета в АП. Источники «Ведомостей» допускали, что отношение к профильному управлению на новой должности у Дюмина будет иным. По их словам, управление президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) могут разделить на два управления либо в придачу к УГС будет создано новое управление, к которому перейдет часть полномочий от УГС.

Алексей Дюмин родился в 1972 г. в Курске. Он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники и РАНХиГС. В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба ВС РФ. С 2015 по 2016 г. Дюмин был заместителем министра обороны. В сентябре 2016 г. был избран губернатором Тульской области, в сентябре 2021 г. его переизбрали на второй срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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