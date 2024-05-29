Суд ЕС отменил санкции против экс-совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова

31 мая того же года предприниматель обратился в Совет с просьбой о пересмотре решения. Но в сентябре 2022 г. санкции против Ахмедова были продлены до марта 2023 г. В январе – феврале прошлого года бизнесмен безуспешно попытался добиться в Совете пересмотра решения, однако ограничения были продлены до сентября 2023 г. В Совете ЕС тогда пояснили, что Ахмедов проживает в России и имеет постоянные деловые интересы в стране.