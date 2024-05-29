Суд ЕС отменил санкции против экс-совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова
Суд Европейского союза (ЕС) постановил отменить санкции против экс-совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова, которые были введены ЕС в апреле 2022 г. Решение опубликовано на сайте суда.
Включение Ахмедова в санкционный список 8 апреля 2022 г. Совет ЕС объяснял тем, что он, являясь крупным российским бизнесменом и миноритарным акционером нефтегазовой компании «Нортгаз», якобы близок к Кремлю и работает в секторах экономики, которые обеспечивают существенный источник доходов правительства РФ.
31 мая того же года предприниматель обратился в Совет с просьбой о пересмотре решения. Но в сентябре 2022 г. санкции против Ахмедова были продлены до марта 2023 г. В январе – феврале прошлого года бизнесмен безуспешно попытался добиться в Совете пересмотра решения, однако ограничения были продлены до сентября 2023 г. В Совете ЕС тогда пояснили, что Ахмедов проживает в России и имеет постоянные деловые интересы в стране.
В судебном иске бизнесмен назвал ложными и устаревшими основания, по которым его включили в санкционный список.
В ходе рассмотрения иска суд установил, что Ахмедов продал акции «Нортгаза» в 2012 г. и больше не держит в своем портфеле акции российских компаний. Ряд других оснований, по которым его включили в санкционный список, суд также посчитал недействительными и ошибочными.
20 марта Суд Европейского союза постановил также аннулировать акт о включении в санкционный список бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина, который был внесен в список в марте 2022 г. В решении поясняется, что для применения ограничений в отношении автогонщика одних лишь родственных связей с его отцом, экс-владельцем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным, недостаточно.
В марте ЕС исключил основателя «Яндекса» Аркадия Воложа из санкционных списков. Он попал под санкции Евросоюза в июне 2022 г. В тот же день «Яндекс» объявил, что Волож покинет компанию. В августе 2023 г. предприниматель осудил военные действия на Украине и отметил, что с 2014 г. живет в Израиле.