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Суд ЕС отменил санкции против экс-совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова

Ведомости

Суд Европейского союза (ЕС) постановил отменить санкции против экс-совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова, которые были введены ЕС в апреле 2022 г. Решение опубликовано на сайте суда.

Включение Ахмедова в санкционный список 8 апреля 2022 г. Совет ЕС объяснял тем, что он, являясь крупным российским бизнесменом и миноритарным акционером нефтегазовой компании «Нортгаз», якобы близок к Кремлю и работает в секторах экономики, которые обеспечивают существенный источник доходов правительства РФ.

31 мая того же года предприниматель обратился в Совет с просьбой о пересмотре решения. Но в сентябре 2022 г. санкции против Ахмедова были продлены до марта 2023 г. В январе – феврале прошлого года бизнесмен безуспешно попытался добиться в Совете пересмотра решения, однако ограничения были продлены до сентября 2023 г. В Совете ЕС тогда пояснили, что Ахмедов проживает в России и имеет постоянные деловые интересы в стране.

В судебном иске бизнесмен назвал ложными и устаревшими основания, по которым его включили в санкционный список.

В ходе рассмотрения иска суд установил, что Ахмедов продал акции «Нортгаза» в 2012 г. и больше не держит в своем портфеле акции российских компаний. Ряд других оснований, по которым его включили в санкционный список, суд также посчитал недействительными и ошибочными.

20 марта Суд Европейского союза постановил также аннулировать акт о включении в санкционный список бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина, который был внесен в список в марте 2022 г. В решении поясняется, что для применения ограничений в отношении автогонщика одних лишь родственных связей с его отцом, экс-владельцем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным, недостаточно.

В марте ЕС исключил основателя «Яндекса» Аркадия Воложа из санкционных списков. Он попал под санкции Евросоюза в июне 2022 г. В тот же день «Яндекс» объявил, что Волож покинет компанию. В августе 2023 г. предприниматель осудил военные действия на Украине и отметил, что с 2014 г. живет в Израиле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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