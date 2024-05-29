Примирение сторон не поможет прекратить уголовные дела о клеветеЕсли поправки ВС примут, сбором доказательств по таким делам будут заниматься правоохранители, а не потерпевшие
Примирение сторон не поможет прекратить уголовные дела о клевете. Изменения Верховный суд предлагает внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, переведя уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию дел частно-публичного обвинения. При этом такие дела не будут подлежать безусловному прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Внесение инициативы в Госдуму было одобрено на заседании пленума суда 28 мая.
Действующий порядок частного обвинения подразумевает обращение в мировой суд с заявлением о клевете, при этом сбор доказательств лежит на заявителе, рассказал «Ведомостям» руководитель практики «Уголовное право» юридической фирмы Bishenov & Partners Николай Титов. По новому порядку обращаться с заявлением нужно будет в правоохранительные органы, которые проведут расследование в соответствии с УПК и при наличии достаточных данных о причастности и доказанности вины направят уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. «Правоприменительная практика и законодательное регулирование преступлений частного обвинения являются существенным обременением для граждан при реализации их права на защиту», – пояснил адвокат. В большинстве случаев, продолжает Титов, это граждане с отсутствием необходимых знаний в области уголовного права и материальных средств для обращения к адвокату за квалифицированной юридической помощью. «Простыми словами можно описать так: защита нарушенного права начинается и заканчивается с неправильного обращения в мировой суд, который отказывает в принятии заявления, поданного с нарушениями», – заключил он.
Поправки были подготовлены еще в 2021 г. и уже вносились в нижнюю палату, напоминает председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов. Тогда предусматривался полный отказ от частного обвинения по всем составам, которые сейчас предусмотрены ст. 20 УПК о видах уголовного преследования (помимо статьи о клевете к делам частного обвинения относятся статьи об умышленном причинении легкого вреда здоровью, нанесении легких побоев лицом, подвергавшимся административному наказанию. – «Ведомости»). После доработки и изучения судебной практики, отметил Давыдов, полный отказ от института частного обвинения представляется преждевременным: «Клевета, как известно, отличается от других преступлений данной категории тем, что посягает на нематериальные блага человека, такие как честь, достоинство, репутация, права на защиту, которые гарантируются непосредственно Конституцией».
При этом, по словам Давыдова, в 2023 г. суды рассмотрели уголовные дела о клевете (без отягчающих обстоятельств) в отношении 578 граждан. Из них в отношении 333 были вынесены оправдательные приговоры или дела были прекращены по реабилитирующим обстоятельствам (когда признается непричастность лица к совершению преступления. – «Ведомости»). «Это очень хорошо, что граждане нашли защиту своих прав в суде, но это говорит о том, что 60% лиц были изначально привлечены к ответственности без достаточных оснований», – указал судья.
В случае принятия поправок у правоохранительных органов увеличится объем работы, считает член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова. «На них ляжет обязанность более тщательного предварительного расследования преступления по заявлению потерпевшего, и именно правоохранители будут выступать в суде в качестве стороны обвинения», – объяснила юрист. При этом, вероятно, уменьшится объем работы у судебной власти.
Новеллы упрощают для потерпевшего привлечение распространителя клеветы к уголовной ответственности: ему не нужно будет самому собирать доказательства причастности лица к преступлению, самому поддерживать обвинение у мирового судьи, нести издержки в случае оправдания подсудимого и т. д., отмечает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Насонов. «Но есть и другой аспект этой проблемы – режим дела частного обвинения в определенной степени способствует и защите прав самого потерпевшего», – сказал Насонов. Например, обращение потерпевшего к мировому судье исключает проблему отказа в принятии заявления, что нередко происходит, если человек идет в полицию. Заявление, поданное мировому судье, практически никогда не может «затеряться», отметил собеседник. Тогда как бездействие полиции потерпевшим иногда приходится обжаловать, тратя на это время и деньги, резюмировал Насонов. Он добавил, что во многом подсудимые идут на примирение и компенсируют причиненный вред ради прекращения дела. Теперь такой возможности не будет.
Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова отмечает, что положение о невозможности прекращения дела по примирению сторон создаст дополнительные гарантии защиты конституционных прав граждан. «Это позволит избежать ситуаций, когда подсудимый, воспользовавшись примирением сторон, уходит от ответственности», – заявила Зыкова.
Еще один нюанс в том, что если подсудимого по делу частного обвинения оправдывают, то процессуальные издержки взыскивают с заявителя, а по делам частно-публичного обвинения они возмещаются за счет бюджета, обратила внимание Стародубова.