Примирение сторон не поможет прекратить уголовные дела о клевете

Новеллы упрощают для потерпевшего привлечение распространителя клеветы к уголовной ответственности: ему не нужно будет самому собирать доказательства причастности лица к преступлению, самому поддерживать обвинение у мирового судьи, нести издержки в случае оправдания подсудимого и т. д., отмечает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Насонов. «Но есть и другой аспект этой проблемы – режим дела частного обвинения в определенной степени способствует и защите прав самого потерпевшего», – сказал Насонов. Например, обращение потерпевшего к мировому судье исключает проблему отказа в принятии заявления, что нередко происходит, если человек идет в полицию. Заявление, поданное мировому судье, практически никогда не может «затеряться», отметил собеседник. Тогда как бездействие полиции потерпевшим иногда приходится обжаловать, тратя на это время и деньги, резюмировал Насонов. Он добавил, что во многом подсудимые идут на примирение и компенсируют причиненный вред ради прекращения дела. Теперь такой возможности не будет.