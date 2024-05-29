Путин подписал закон о переходе «Роскосмоса» на закрытый режим закупок

До принятия инициативы закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусматривал, что закрытые закупки проводятся силовыми ведомствами и их подведомственными организациями, а также госзаказчиками, которые находятся под антироссийскими санкциями.