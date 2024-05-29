Путин подписал закон о переходе «Роскосмоса» на закрытый режим закупок
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий для «Роскосмоса» и подведомственных ему госучреждений возможность использования закрытых, но конкурентных способов определения поставщиков. Это следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.
Новое правило расширяет возможность применения закрытого режима закупок на «Роскосмос» и подведомственные ему учреждения, перечень которых будет утвержден правительством России.
Закон вступает в силу с 1 января 2025 г.
До принятия инициативы закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусматривал, что закрытые закупки проводятся силовыми ведомствами и их подведомственными организациями, а также госзаказчиками, которые находятся под антироссийскими санкциями.
6 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что закон нужен для предотвращения риска раскрытия информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли. В частности, он направлен на повышение безопасности космической деятельности России и снижение давления санкций.