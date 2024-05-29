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Путин подписал закон о переходе «Роскосмоса» на закрытый режим закупок

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий для «Роскосмоса» и подведомственных ему госучреждений возможность использования закрытых, но конкурентных способов определения поставщиков. Это следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

Новое правило расширяет возможность применения закрытого режима закупок на «Роскосмос» и подведомственные ему учреждения, перечень которых будет утвержден правительством России.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 г. 

До принятия инициативы закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусматривал, что закрытые закупки проводятся силовыми ведомствами и их подведомственными организациями, а также госзаказчиками, которые находятся под антироссийскими санкциями.

6 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что закон нужен для предотвращения риска раскрытия информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли. В частности, он направлен на повышение безопасности космической деятельности России и снижение давления санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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