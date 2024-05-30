Путин назначил Ямпольскую председателем наблюдательного совета «Русского мира»
Советник президента РФ Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир». Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ также включает Ямпольскую в состав Совета при президенте РФ по русскому языку, исключая из него Владимира Толстого.
«Защита, сохранение и продвижение русского языка станут важнейшими направлениями моей работы. <...> Русское слово – главная любовь моей жизни. Послужим ему верой и правдой, с искренней преданностью и полной отдачей», – прокомментировала Ямпольская указ в своем Telegram-канале.
Путин назначил Ямпольскую советником президента своим указом от 14 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Ямпольская будет привлекаться к теме молодежной политики под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.
21 мая президент освободил от должности советника президента Владимира Толстого, который занимал пост советника президента РФ по культуре с 2012 г.