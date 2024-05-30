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Путин назначил Ямпольскую председателем наблюдательного совета «Русского мира»

Ведомости

Советник президента РФ Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир». Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ также включает Ямпольскую в состав Совета при президенте РФ по русскому языку, исключая из него Владимира Толстого.

«Защита, сохранение и продвижение русского языка станут важнейшими направлениями моей работы. <...> Русское слово – главная любовь моей жизни. Послужим ему верой и правдой, с искренней преданностью и полной отдачей», – прокомментировала Ямпольская указ в своем Telegram-канале.

Путин назначил Ямпольскую советником президента своим указом от 14 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Ямпольская будет привлекаться к теме молодежной политики под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

21 мая президент освободил от должности советника президента Владимира Толстого, который занимал пост советника президента РФ по культуре с 2012 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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