Путин освободил Владимира Толстого от должности своего советника
Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента России. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», – говорится в документе.
Толстой закончил факультет журналистики Московского госуниверситета. В 1993-1994 гг. работал ведущим экспертом в Министерстве культуры РФ, а с 1994 г. – гендиректором музея-усадьбы Толстого «Ясная Поляна». На пост советника президента РФ по культуре был назначен в мае 2012 г.
14 мая был опубликован указ Путина, назначающий советником президента председателя комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую. На пленарном заседании Госдумы 21 мая планировалось рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий Ямпольской в связи с назначением ее на новую должность. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Ямпольская будет под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко «привлекаться к теме молодежной политики».