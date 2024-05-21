Путин освободил Владимира Толстого от должности своего советника

14 мая был опубликован указ Путина, назначающий советником президента председателя комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую. На пленарном заседании Госдумы 21 мая планировалось рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий Ямпольской в связи с назначением ее на новую должность. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Ямпольская будет под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко «привлекаться к теме молодежной политики».