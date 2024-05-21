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Путин освободил Владимира Толстого от должности своего советника

Ведомости

Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента России. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», – говорится в документе.

Толстой закончил факультет журналистики Московского госуниверситета. В 1993-1994 гг. работал ведущим экспертом в Министерстве культуры РФ, а с 1994 г. – гендиректором музея-усадьбы Толстого «Ясная Поляна». На пост советника президента РФ по культуре был назначен в мае 2012 г.

14 мая был опубликован указ Путина, назначающий советником президента председателя комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую. На пленарном заседании Госдумы 21 мая планировалось рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий Ямпольской в связи с назначением ее на новую должность. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Ямпольская будет под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко «привлекаться к теме молодежной политики».

20 мая Путин указом освободил от должности своего советника Александру Левицкую.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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