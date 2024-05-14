Как Песков объяснил перестановки в администрации президента

Опыт бывшего главы ФСБ и экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева будет играть большую роль на его новом посту помощника президента РФ, добавил Песков. «Это, конечно, чуть-чуть другой характер [деятельности]. Но это абсолютно стратегическая отрасль, огромная отрасль, весьма сложная, поэтому, конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», – сказал Песков, отвечая на вопрос о новом направлении работы Патрушева.