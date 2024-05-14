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Как Песков объяснил перестановки в администрации президента

Кремль обозначил функционал новых управленцев
Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге сообщил об основных должностных обязанностях и «нюансах» нового состава администрации президента (АП) РФ. 

В частности, Максим Орешкин, которого президент назначил замруководителя администрации, будет заниматься как и прежде вопросами экономики, а также темой транспорта. 

«Вопросами экономики обычно раньше занимался помощник. Повышается значение экономики. Именно более интенсивное идет взаимодействие с кабинетом министров по линии этого направления. Конечно же, возрастает значение таких областей как транспорт, который будет курировать Орешкин. Поэтому президент принял такое решение», – объяснил Песков. 

Опыт бывшего главы ФСБ и экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева будет играть большую роль на его новом посту помощника президента РФ, добавил Песков. «Это, конечно, чуть-чуть другой характер [деятельности]. Но это абсолютно стратегическая отрасль, огромная отрасль, весьма сложная, поэтому, конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», – сказал Песков, отвечая на вопрос о новом направлении работы Патрушева.

О возможности создания новых управлений в АП Песков ответил, что говорить об этом рано. «Пока не было назначений начальников управлений, поэтому об этом говорить преждевременно», – уточнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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