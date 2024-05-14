Как Песков объяснил перестановки в администрации президента

Как Песков объяснил перестановки в администрации президентаКремль обозначил функционал новых управленцев
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге сообщил об основных должностных обязанностях и «нюансах» нового состава администрации президента (АП) РФ.
В частности, Максим Орешкин, которого президент назначил замруководителя администрации, будет заниматься как и прежде вопросами экономики, а также темой транспорта.
«Вопросами экономики обычно раньше занимался помощник. Повышается значение экономики. Именно более интенсивное идет взаимодействие с кабинетом министров по линии этого направления. Конечно же, возрастает значение таких областей как транспорт, который будет курировать Орешкин. Поэтому президент принял такое решение», – объяснил Песков.
Опыт бывшего главы ФСБ и экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева будет играть большую роль на его новом посту помощника президента РФ, добавил Песков. «Это, конечно, чуть-чуть другой характер [деятельности]. Но это абсолютно стратегическая отрасль, огромная отрасль, весьма сложная, поэтому, конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», – сказал Песков, отвечая на вопрос о новом направлении работы Патрушева.
О возможности создания новых управлений в АП Песков ответил, что говорить об этом рано. «Пока не было назначений начальников управлений, поэтому об этом говорить преждевременно», – уточнил он.