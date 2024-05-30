Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга Чиханчину
Президент России Владимир Путин продлил срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину до 17 июня 2025 г. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В прошлом году Путин в мае также продлил пребывание Чиханчина в должности до 17 июня 2024. В этот день главе Росфинмониторинга исполнится 73 года. Согласно закону, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, но срок может быть продлен госслужащим из категории руководителей высшей группы должностей.
Чиханчин занял пост руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу 22 мая 2008 г. В 2012 г. по решению президента РФ он был назначен директором организации. Его полномочия регулярно продлеваются с 2016 г.
До прихода в Росфинмониторинг Чиханчин был руководителем секретариата председателя правительства РФ, первым заместителем председателя комитета РФ по финансовому мониторингу, главой департамента валютного контроля Минфина, также возглавлял Восточно-Сибирское региональное управление Федеральной службы по валютному и экспортному контролю России.