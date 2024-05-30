Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга Чиханчину

В прошлом году Путин в мае также продлил пребывание Чиханчина в должности до 17 июня 2024. В этот день главе Росфинмониторинга исполнится 73 года. Согласно закону, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, но срок может быть продлен госслужащим из категории руководителей высшей группы должностей.