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FT: НАТО не может защитить Восточную Европу из-за дефицита ПВО

Ведомости

НАТО может предоставить менее 5% средств противовоздушной обороны (ПВО) для обеспечения защиты стран-членов в Центральной и Восточной Европе. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«[ПВО] – одна из самых больших дыр, которые у нас есть. Мы не можем этого отрицать», – сказал газете один из дипломатов НАТО.

По словам другого высокопоставленного дипломата альянса, средства ПВО являются важной частью плана по защите Восточной Европы от вторжения. «И сейчас у нас этого нет», – добавил он.

Как указывается в материале, отсутствие поставок новых средств ПВО Украине только подчеркнуло ограниченность запасов этих систем на континенте.

27 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены обнародовать планы более тесного сотрудничества по укреплению европейской противовоздушной обороны.

23 мая Греция и Польша попросили председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен возглавить инициативу по созданию общей системы ПВО, которая будет финансироваться блоком. Фон дер Ляйен поддержала инициативу, указав при этом, что нужно продолжать поддерживать Киев и одновременно укреплять оборону ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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