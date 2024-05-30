FT: НАТО не может защитить Восточную Европу из-за дефицита ПВО
НАТО может предоставить менее 5% средств противовоздушной обороны (ПВО) для обеспечения защиты стран-членов в Центральной и Восточной Европе. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«[ПВО] – одна из самых больших дыр, которые у нас есть. Мы не можем этого отрицать», – сказал газете один из дипломатов НАТО.
По словам другого высокопоставленного дипломата альянса, средства ПВО являются важной частью плана по защите Восточной Европы от вторжения. «И сейчас у нас этого нет», – добавил он.
Как указывается в материале, отсутствие поставок новых средств ПВО Украине только подчеркнуло ограниченность запасов этих систем на континенте.
27 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены обнародовать планы более тесного сотрудничества по укреплению европейской противовоздушной обороны.
23 мая Греция и Польша попросили председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен возглавить инициативу по созданию общей системы ПВО, которая будет финансироваться блоком. Фон дер Ляйен поддержала инициативу, указав при этом, что нужно продолжать поддерживать Киев и одновременно укреплять оборону ЕС.