Чешская CSG заявила о задержке поставок снарядов для Украины
Чешский поставщик боеприпасов Czechoslovak Group сообщила, что Украина не сможет получить снаряды в планируемые сроки из-за увеличения стоимости и низкого качества деталей. Об этом сообщает The Financial Times.
По словам владельца и председателя CSG Михала Стрнада, поставки снарядов в рамках чешской инициативы начнутся в июне. Около половины деталей, приобретенных компанией в Африке и Азии по поручению правительства Чехии, требуют дополнительной обработки перед отправкой на Украину. К некоторым снарядам CSG добавляет недостающие компоненты собственного производства.
«Каждую неделю цены растут, и возникают большие проблемы с компонентами», – сказал Стрнад.
При этом владелец компании подчеркнул, что чешская инициатива остается «на ходу».
20 марта Чехия заявляла, что готова до июня поставить на Украину первые дополнительные артиллерийские снаряды. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщал, что на тот момент было поставлено 300 000 снарядов.
В рамках чешской кампании предусматривается закупка артиллерийских снарядов на мировом рынке. Инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, в основном членов ЕС и НАТО. Чехия взяла на себя роль посредника: государство согласовывает меморандумы об обязательствах «доноров» и соглашения о закупках и координирует логистику поставок.
29 мая европейская медиаплатформа EurActiv сообщала, что на сегодняшний день деньги на покупку боеприпасов для Украины в рамках так называемой «чешской инициативы» прислали только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия. По словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, средства поступают постепенно.
Российские власти неоднократно негативно высказывались о передаче ВСУ западного оружия и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.