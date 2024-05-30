Чешская CSG заявила о задержке поставок снарядов для Украины

По словам владельца и председателя CSG Михала Стрнада, поставки снарядов в рамках чешской инициативы начнутся в июне. Около половины деталей, приобретенных компанией в Африке и Азии по поручению правительства Чехии, требуют дополнительной обработки перед отправкой на Украину. К некоторым снарядам CSG добавляет недостающие компоненты собственного производства.