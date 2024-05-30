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В Кремле оценили влияние атак ВСУ на туризм в Краснодарском крае

Ведомости

Туристический поток в Краснодарском крае остается высоким, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая влияние атак со стороны Украины.

«Туристический поток [в Краснодарском крае] весьма высокий. Он и сейчас уже начался. Там и в целом он круглогодично достаточно высокий, это же круглогодичный курорт. Поэтому сейчас мы такой опасности не видим», – сказал он.

Атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на курорты Краснодарского края участились в мае. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 мая сообщил, что Киев попытался атаковать Геленджик, средства ПВО подавили все беспилотники.

В ночь на 17 мая Киев хотел ударить по гражданским объектам в Новороссийске. ПВО сбила над регионом 44 дрона. В результате атаки никто не пострадал, но после падения беспилотников возникли локальные возгорания.

После начала спецоперации России на Украине в 2022 г. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму и Севастополе установлен средний уровень реагирования. Тот же режим действует в Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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