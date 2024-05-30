В Кремле оценили влияние атак ВСУ на туризм в Краснодарском крае
Туристический поток в Краснодарском крае остается высоким, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая влияние атак со стороны Украины.
«Туристический поток [в Краснодарском крае] весьма высокий. Он и сейчас уже начался. Там и в целом он круглогодично достаточно высокий, это же круглогодичный курорт. Поэтому сейчас мы такой опасности не видим», – сказал он.
Атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на курорты Краснодарского края участились в мае. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 мая сообщил, что Киев попытался атаковать Геленджик, средства ПВО подавили все беспилотники.
В ночь на 17 мая Киев хотел ударить по гражданским объектам в Новороссийске. ПВО сбила над регионом 44 дрона. В результате атаки никто не пострадал, но после падения беспилотников возникли локальные возгорания.
После начала спецоперации России на Украине в 2022 г. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму и Севастополе установлен средний уровень реагирования. Тот же режим действует в Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях.