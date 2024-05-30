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Командующий КСИР: Израиль предлагал Ирану компромисс по сектору Газа

Ведомости

Израиль был готов пойти на уступки в секторе Газа, чтобы избежать ответного удара Ирана. Об этом пишет агентство Reuters, цитируя генерал-майора КСИР Амира Али Хаджизаде.

«Израиль через министра иностранных дел Египта отправил сообщение о том, что он пойдет на компромисс в войне в секторе Газа, чтобы избежать возмездия Ирана», – сказал он.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив сотни дронов-камикадзе и ракет. Тегеран назвал атаку ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске, который произошел 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено, погиб бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. В общей сложности погибли семь военных советников.

МИД России осудил нападение Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Ведомство подчеркнуло недопустимость подобных действий и оценило посягательства на дипломатические объекты как неприемлемые.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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