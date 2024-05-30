Командующий КСИР: Израиль предлагал Ирану компромисс по сектору Газа
Израиль был готов пойти на уступки в секторе Газа, чтобы избежать ответного удара Ирана. Об этом пишет агентство Reuters, цитируя генерал-майора КСИР Амира Али Хаджизаде.
«Израиль через министра иностранных дел Египта отправил сообщение о том, что он пойдет на компромисс в войне в секторе Газа, чтобы избежать возмездия Ирана», – сказал он.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив сотни дронов-камикадзе и ракет. Тегеран назвал атаку ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске, который произошел 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено, погиб бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. В общей сложности погибли семь военных советников.
МИД России осудил нападение Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Ведомство подчеркнуло недопустимость подобных действий и оценило посягательства на дипломатические объекты как неприемлемые.