Бразилия официально отозвала посла из Израиля

Объявление президента Бразилии персоной нон грата было связано с его заявлением, в котором он сравнил израильские атаки на сектор Газа с преступлениями Адольфа Гитлера. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац говорил, что да Силва необходимо извиниться за свои слова для снятия ограничений.