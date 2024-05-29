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Бразилия официально отозвала посла из Израиля

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально и окончательно отозвал посла страны Федерико Мейера из Израиля, передает портал Globo.

Нынешний посол Федерико Мейер перейдет на новую работу в Женеве. В еврейском государстве будет работать поверенный в делах.

19 февраля Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле после объявления президента персоной нон грата израильским МИДом.

Объявление президента Бразилии персоной нон грата было связано с его заявлением, в котором он сравнил израильские атаки на сектор Газа с преступлениями Адольфа Гитлера. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац говорил, что да Силва необходимо извиниться за свои слова для снятия ограничений.

14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города Рафах и начали зачистку района от боевиков. 24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию в Рафахе. Израиль обязали открыть КПП между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию. Однако Израиль проигнорировал эти требования и продолжил ведение боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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