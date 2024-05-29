Бразилия официально отозвала посла из Израиля
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально и окончательно отозвал посла страны Федерико Мейера из Израиля, передает портал Globo.
Нынешний посол Федерико Мейер перейдет на новую работу в Женеве. В еврейском государстве будет работать поверенный в делах.
19 февраля Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле после объявления президента персоной нон грата израильским МИДом.
Объявление президента Бразилии персоной нон грата было связано с его заявлением, в котором он сравнил израильские атаки на сектор Газа с преступлениями Адольфа Гитлера. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац говорил, что да Силва необходимо извиниться за свои слова для снятия ограничений.
14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города Рафах и начали зачистку района от боевиков. 24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию в Рафахе. Израиль обязали открыть КПП между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию. Однако Израиль проигнорировал эти требования и продолжил ведение боевых действий.