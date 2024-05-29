CNN: при ударе по Рафаху использовались боеприпасы производства США
Удар по палаточному лагерю перемещенных палестинцев в Рафахе (сектор Газа) 26 мая был совершен с применением боеприпасов производства США, следует из анализа видео с места происшествия от американского телеканала CNN.
На одном из видео эксперты зафиксировали хвост американской авиабомбы GBU-39 (SDB). По словам эксперта по оружию Криса Кобб-Смита, GBU-39, производимый компанией Boeing, представляет собой высокоточный боеприпас, предназначенный для поражения стратегически важных точечных целей и приводящий к низкому побочному ущербу.
В результате атаки погибли 45 человек, а более 200 получили ранения в результате пожара.
При этом президент США Джо Байден в интервью CNN заявлял, что Вашингтон сократит военную помощь Израилю в случае вторжения в Рафах.
Решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас» военный кабинет Израиля принял 6 мая. Утром того же дня власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь.
14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города и начали зачистку района от боевиков. 28 мая израильские танки впервые с начала военной операции в Рафахе на юге сектора Газа вошли в центр города.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию в Рафахе. Израиль обязали открыть КПП между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию.