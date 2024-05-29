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CNN: при ударе по Рафаху использовались боеприпасы производства США

Ведомости

Удар по палаточному лагерю перемещенных палестинцев в Рафахе (сектор Газа) 26 мая был совершен с применением боеприпасов производства США, следует из анализа видео с места происшествия от американского телеканала CNN.

На одном из видео эксперты зафиксировали хвост американской авиабомбы GBU-39 (SDB). По словам эксперта по оружию Криса Кобб-Смита, GBU-39, производимый компанией Boeing, представляет собой высокоточный боеприпас, предназначенный для поражения стратегически важных точечных целей и приводящий к низкому побочному ущербу.

В результате атаки погибли 45 человек, а более 200 получили ранения в результате пожара.

При этом президент США Джо Байден в интервью CNN заявлял, что Вашингтон сократит военную помощь Израилю в случае вторжения в Рафах.

Решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас» военный кабинет Израиля принял 6 мая. Утром того же дня власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь.

14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города и начали зачистку района от боевиков. 28 мая израильские танки впервые с начала военной операции в Рафахе на юге сектора Газа вошли в центр города.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию в Рафахе. Израиль обязали открыть КПП между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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