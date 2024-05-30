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МИД РФ: работа над ответом Москвы на запрет вещания СМИ в ЕС идет к завершению

Ведомости

Москва завершает работу над ответными мерами на запрет вещания трех российских СМИ на территории Евросоюза. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Работа находится в завершающей стадии, мы подготовили наши предложения», – сказала она.

Захарова отметила, что в ближайшие дни пройдут межведомственные согласования, после чего МИД представит результаты.

17 мая Евросоюз запретил вещание трех российских СМИ: «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты». Кроме них, запрет коснулся чешского портала Voice of Europe. В заявлении Совета Евросоюза указывалось, что данные издания находятся под постоянным прямым или косвенным контролем властей РФ. Согласованные меры направлены только на вещание и не распространяются на деятельность российских журналистов на территории ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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