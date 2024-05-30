МИД РФ: работа над ответом Москвы на запрет вещания СМИ в ЕС идет к завершению

17 мая Евросоюз запретил вещание трех российских СМИ: «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты». Кроме них, запрет коснулся чешского портала Voice of Europe. В заявлении Совета Евросоюза указывалось, что данные издания находятся под постоянным прямым или косвенным контролем властей РФ. Согласованные меры направлены только на вещание и не распространяются на деятельность российских журналистов на территории ЕС.