ЕС ввел санкции против Медведчука, Марчевского и портала Voice of Europe

Ведомство указало, что портал Voice of Europe как «инструмент российской пропаганды» якобы пытался повлиять на выборы в Европарламент. Медведчук и Марчевский также якобы причастны к «операции влияния России». Для них запрещен въезд и транзит через все страны Евросоюза. Кроме того, на территории ЕС все счета Voice of Europe, Медведчука и Марчевского заморожены.