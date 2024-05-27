ЕС ввел санкции против Медведчука, Марчевского и портала Voice of Europe
Евросоюз внес в санкционный список Виктора Медведчука, Артема Марчевского и портал Voice of Europe. Об этом сообщили в МИД Чехии.
«Все ограничения по отношению к ним, которые ранее ввела Чехия, теперь действительны во всех 27 государствах – членах ЕС», – сказано в сообщении.
Ведомство указало, что портал Voice of Europe как «инструмент российской пропаганды» якобы пытался повлиять на выборы в Европарламент. Медведчук и Марчевский также якобы причастны к «операции влияния России». Для них запрещен въезд и транзит через все страны Евросоюза. Кроме того, на территории ЕС все счета Voice of Europe, Медведчука и Марчевского заморожены.
17 мая совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность чешского СМИ Voice of Europe. В заявлении было указано, что издание находится под постоянным прямым или косвенным контролем руководства России.
Политик и бизнесмен Виктор Медведчук с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). 22 сентября 2022 г. врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Медвечук и еще 55 человек были освобождены в результате обмена с украинской стороной.
Артем Марчевский был генеральным продюсером телеканала «112», который прекратил свое вещание на Украине после того, как президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против владельца телеканалов, депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака. Он также возглавлял платформу Voice of Europe.