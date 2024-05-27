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ЕС ввел санкции против Медведчука, Марчевского и портала Voice of Europe

Ведомости

Евросоюз внес в санкционный список Виктора Медведчука, Артема Марчевского и портал Voice of Europe. Об этом сообщили в МИД Чехии.

«Все ограничения по отношению к ним, которые ранее ввела Чехия, теперь действительны во всех 27 государствах – членах ЕС», – сказано в сообщении.

Ведомство указало, что портал Voice of Europe как «инструмент российской пропаганды» якобы пытался повлиять на выборы в Европарламент. Медведчук и Марчевский также якобы причастны к «операции влияния России». Для них запрещен въезд и транзит через все страны Евросоюза. Кроме того, на территории ЕС все счета Voice of Europe, Медведчука и Марчевского заморожены.

17 мая совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность чешского СМИ Voice of Europe. В заявлении было указано, что издание находится под постоянным прямым или косвенным контролем руководства России.

Политик и бизнесмен Виктор Медведчук с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). 22 сентября 2022 г. врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Медвечук и еще 55 человек были освобождены в результате обмена с украинской стороной.

Артем Марчевский был генеральным продюсером телеканала «112», который прекратил свое вещание на Украине после того, как президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против владельца телеканалов, депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака. Он также возглавлял платформу Voice of Europe.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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