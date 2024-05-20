В Кремле рассказали о возможной реакции РФ на запрет вещания российских СМИ в ЕС

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя решение ЕС о запрете вещания российских СМИ, отметил наличие политики двойных стандартов в Европе. По его мнению, в ЕС, «не имея аргументов убедить собственных граждан в своей правоте, как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации». По словам Володина, в ЕС «вводят цензуру с одной только целью: обмануть своих граждан и удержаться во власти».