Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле рассказали о возможной реакции РФ на запрет вещания российских СМИ в ЕС

Ведомости

В Кремле планируют разобраться с тем, что имелось в виду под запретом вещания четырех российских СМИ в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сначала надо разобраться. Там же речь идет об "Известиях", "Российской газете". Дело в том, что у этих СМИ и не было никакого вещания в ЕС. Поэтому нужно разобраться, что имеется в виду», – объяснил Песков.

Совет ЕС 17 мая принял решение остановить вещательную деятельность агентства «РИА Новости», газеты «Известия» и «Российской газеты». Запрет также коснулся чешского СМИ Voice of Europe. В заявлении было указано, что данные СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации, продвигая военную операцию на Украине. Совет ЕС в заявлении отмечал, что согласованные меры не будут препятствовать деятельности российских журналистов в ЕС, запрет распространяется только на вещание.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя решение ЕС о запрете вещания российских СМИ, отметил наличие политики двойных стандартов в Европе. По его мнению, в ЕС, «не имея аргументов убедить собственных граждан в своей правоте, как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации». По словам Володина, в ЕС «вводят цензуру с одной только целью: обмануть своих граждан и удержаться во власти».

В декабре 2023 г. ЕС в рамках санкций против России ограничил деятельность ряда юридических лиц, в том числе телеканалов «Спас» и «Царьград». Пакет был принят в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных