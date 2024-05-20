В Кремле рассказали о возможной реакции РФ на запрет вещания российских СМИ в ЕС
В Кремле планируют разобраться с тем, что имелось в виду под запретом вещания четырех российских СМИ в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сначала надо разобраться. Там же речь идет об "Известиях", "Российской газете". Дело в том, что у этих СМИ и не было никакого вещания в ЕС. Поэтому нужно разобраться, что имеется в виду», – объяснил Песков.
Совет ЕС 17 мая принял решение остановить вещательную деятельность агентства «РИА Новости», газеты «Известия» и «Российской газеты». Запрет также коснулся чешского СМИ Voice of Europe. В заявлении было указано, что данные СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации, продвигая военную операцию на Украине. Совет ЕС в заявлении отмечал, что согласованные меры не будут препятствовать деятельности российских журналистов в ЕС, запрет распространяется только на вещание.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя решение ЕС о запрете вещания российских СМИ, отметил наличие политики двойных стандартов в Европе. По его мнению, в ЕС, «не имея аргументов убедить собственных граждан в своей правоте, как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации». По словам Володина, в ЕС «вводят цензуру с одной только целью: обмануть своих граждан и удержаться во власти».
В декабре 2023 г. ЕС в рамках санкций против России ограничил деятельность ряда юридических лиц, в том числе телеканалов «Спас» и «Царьград». Пакет был принят в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.