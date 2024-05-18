Володин обвинил ЕС в цензуре из-за запрета вещания российских СМИ

По его мнению, в ЕС «вводят цензуру с одной только целью: обмануть своих граждан и удержаться во власти». Володин назвал принятое решение «желанием закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран». Он поблагодарил российские СМИ, которых коснулись ограничительные меры, и предположил, что «если бы евробюрократы не чувствовали эффективность вашей работы», то они бы не стали «чинить препятствия».