Володин обвинил ЕС в цензуре из-за запрета вещания российских СМИ
Руководство Евросоюза уничтожает свободу слова, а цензура в странах ЕС вводится с целью удержаться во власти, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя решение блока о запрете вещания российских СМИ на своей территории.
Совет ЕС 17 мая принял решение остановить вещательную деятельность агентства «РИА Новости», газеты «Известия» и «Российской газеты». В заявлении было указано, что данные СМИ «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации», продвигая военную операцию на Украине.
Политика двойных стандартов в Европе, как отметил Володин в своем Telegram-канале, стала неотъемлемой частью структур ЕС.
«Не имея аргументов убедить собственных граждан в своей правоте, как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации», – написал спикер Госдумы.
По его мнению, в ЕС «вводят цензуру с одной только целью: обмануть своих граждан и удержаться во власти». Володин назвал принятое решение «желанием закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран». Он поблагодарил российские СМИ, которых коснулись ограничительные меры, и предположил, что «если бы евробюрократы не чувствовали эффективность вашей работы», то они бы не стали «чинить препятствия».
Совет ЕС в заявлении отмечал, что согласованные меры не будут препятствовать деятельности российских журналистов в ЕС, запрет распространяется только на вещание. Совет Евросоюза обвинил Россию в ведении кампании «по манипулированию СМИ и информацией» с целью оправдать действия РФ на Украине, а также усилить дестабилизацию стран Евросоюза. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на это решение, соответствующие меры прорабатываются в ведомстве.
В декабре 2023 г. ЕС в рамках санкций против России ограничил деятельность ряда юридических лиц, в том числе телеканалов «Спас» и «Царьград». Пакет был принят в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.