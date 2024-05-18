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Володин обвинил ЕС в цензуре из-за запрета вещания российских СМИ

Ведомости

Руководство Евросоюза уничтожает свободу слова, а цензура в странах ЕС вводится с целью удержаться во власти, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя решение блока о запрете вещания российских СМИ на своей территории.

Совет ЕС 17 мая принял решение остановить вещательную деятельность агентства «РИА Новости», газеты «Известия» и «Российской газеты». В заявлении было указано, что данные СМИ «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации», продвигая военную операцию на Украине.

Политика двойных стандартов в Европе, как отметил Володин в своем Telegram-канале, стала неотъемлемой частью структур ЕС. 

«Не имея аргументов убедить собственных граждан в своей правоте, как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации», – написал спикер Госдумы. 

По его мнению, в ЕС «вводят цензуру с одной только целью: обмануть своих граждан и удержаться во власти». Володин назвал принятое решение «желанием закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран». Он поблагодарил российские СМИ, которых коснулись ограничительные меры, и предположил, что «если бы евробюрократы не чувствовали эффективность вашей работы», то они бы не стали «чинить препятствия». 

Совет ЕС в заявлении отмечал, что согласованные меры не будут препятствовать деятельности российских журналистов в ЕС, запрет распространяется только на вещание. Совет Евросоюза обвинил Россию в ведении кампании «по манипулированию СМИ и информацией» с целью оправдать действия РФ на Украине, а также усилить дестабилизацию стран Евросоюза. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на это решение, соответствующие меры прорабатываются в ведомстве.

В декабре 2023 г. ЕС в рамках санкций против России ограничил деятельность ряда юридических лиц, в том числе телеканалов «Спас» и «Царьград». Пакет был принят в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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