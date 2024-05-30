Захарова считает нарушением суверенитета планы США помешать торговле РФ и КНР
Россия рассматривает планы США помешать торговле между Россией и Китаем как вмешательство в отношения суверенных стран, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это также может быть охарактеризовано как компенсация собственных неудач в экономике», – подчеркнула дипломат.
Захарова уточнила, что угрозы со стороны США ввести антироссийские санкции не заставят Россию отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с другими странами. Подобные практики нарушают механизмы энергетического сотрудничества и приводят к мировому росту цен, напомнила официальный представитель МИДа.
23 апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что критика США в отношении Китая из-за торговли с Россией лицемерна и безответственна.
По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, товарооборот России и Китая за первые четыре месяца 2024 г. увеличился на 4,7% год к году и составил $76,58 млрд.
По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд. Импорт российской продукции в КНР также увеличился – на 12,7% до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за 2023 г. сократилось год к году в два раза до $18,17 млрд.