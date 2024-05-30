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Захарова считает нарушением суверенитета планы США помешать торговле РФ и КНР

Ведомости

Россия рассматривает планы США помешать торговле между Россией и Китаем как вмешательство в отношения суверенных стран, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это также может быть охарактеризовано как компенсация собственных неудач в экономике», – подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, что угрозы со стороны США ввести антироссийские санкции не заставят Россию отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с другими странами. Подобные практики нарушают механизмы энергетического сотрудничества и приводят к мировому росту цен, напомнила официальный представитель МИДа.

23 апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что критика США в отношении Китая из-за торговли с Россией лицемерна и безответственна.

По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, товарооборот России и Китая за первые четыре месяца 2024 г. увеличился на 4,7% год к году и составил $76,58 млрд.

По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд. Импорт российской продукции в КНР также увеличился – на 12,7% до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за 2023 г. сократилось год к году в два раза до $18,17 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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