На выборы президента в Иране зарегистрировались три кандидата
Три кандидата официально зарегистрировались на выборы президента в Иране, заявил представитель избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами, передает IRNA.
По его словам, только характеристики этих кандидатов из числа лиц, подавших документы, полностью соответствуют необходимым требованиям. Регистрация продлится до 18:00 (17:30 мск) 30 мая.
21 мая Совет стражей конституции Ирана утвердил дату внеочередных президентских выборов страны, они пройдут 28 июня.
В этот же день «Ведомости» писали, что кандидаты в президенты Ирана выдвигаются в порядке самовыдвижения, их может быть несколько сотен человек. Затем их проверяет специальный Совет стражей конституции, состоящий из богословов, и определяет несколько самых, по мнению совета, достойных, которые и вносятся в списки для голосования.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, а также другие высокопоставленные чиновники и экипаж. Все они погибли.