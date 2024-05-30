Матыцин и Абрамченко будут участвовать в праймериз по довыборам в Госдуму
Президиум генсовета «Единой России» предложил для участия в праймериз для выдвижения на довыборы в Госдуму по одномандатным округам кандидатуры экс-министра спорта Олега Матыцина и бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Мы работали с коллегами по линии партии, фракции «Единой России», при реализации партийных проектов в области физической культуры, спорта, экологии. Данный вопрос обсуждался с председателем партии Дмитрием Медведевым», – отметил секретарь генсовета Андрей Турчак.
Матыцин выдвинут от Брянской области (Унечский одномандатный избирательный округ № 78), а Абрамченко – от Ростовской области (Южный одномандатный избирательный округ № 152).
28 мая «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что три члена первого кабинета Михаила Мишустина (2020–2024 гг.), которые не вошли в обновленный состав, получат новую работу. Помимо Абрамченко и Матыцина собеседники издания упоминали бывшего министра энергетики Николая Шульгинова. Абрамченко, по словам двух источников «Ведомостей», может стать вице-спикером Госдумы.