Матыцин и Абрамченко будут участвовать в праймериз по довыборам в Госдуму

28 мая «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что три члена первого кабинета Михаила Мишустина (2020–2024 гг.), которые не вошли в обновленный состав, получат новую работу. Помимо Абрамченко и Матыцина собеседники издания упоминали бывшего министра энергетики Николая Шульгинова. Абрамченко, по словам двух источников «Ведомостей», может стать вице-спикером Госдумы.