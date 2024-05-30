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Матыцин и Абрамченко будут участвовать в праймериз по довыборам в Госдуму

Ведомости

Президиум генсовета «Единой России» предложил для участия в праймериз для выдвижения на довыборы в Госдуму по одномандатным округам кандидатуры экс-министра спорта Олега Матыцина и бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Мы работали с коллегами по линии партии, фракции «Единой России», при реализации партийных проектов в области физической культуры, спорта, экологии. Данный вопрос обсуждался с председателем партии Дмитрием Медведевым», – отметил секретарь генсовета Андрей Турчак.

Матыцин выдвинут от Брянской области (Унечский одномандатный избирательный округ № 78), а Абрамченко – от Ростовской области (Южный одномандатный избирательный округ № 152).

28 мая «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что три члена первого кабинета Михаила Мишустина (2020–2024 гг.), которые не вошли в обновленный состав, получат новую работу. Помимо Абрамченко и Матыцина собеседники издания упоминали бывшего министра энергетики Николая Шульгинова. Абрамченко, по словам двух источников «Ведомостей», может стать вице-спикером Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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