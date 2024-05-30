Глава комитета бундестага: Украине следует разрешить удары по территории России
Необходимо разрешить Украине ракетные удары по объектам в России, а также применение танков Германии на территории РФ. Об этом заявил глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот в интервью Deutschlandfunk.
Отвечая на вопрос, каким оружием можно было бы атаковать Россию, Рот отметил, что считает легитимным все оружие, которое может быть использовано для защиты Украины. В ответе на другой вопрос о том, разрешено ли немецким танкам Leopard ездить по территории РФ, он уточнил, что техника имеет право поддерживать Украину в конфликте с Россией.
«Я не знаю, стоит ли это сейчас в центре внимания, но почему бы немецким танкам Leopard не продолжать делать то, что они уже, к счастью, делают, а именно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу?» – сказал он.
Рот также подчеркнул, что удары по военным объектам на территории России не являются нарушением международного права, вне зависимости от использованного вооружения. По его словам, Украина до сих пор вела себя ответственно в этом вопросе.
30 мая Дания разрешила Украине использовать истребители F-16 для ударов по российским военным целям. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что при обсуждении отправки истребителей на Украину в парламенте Дании понимали, что «это часть самообороны».