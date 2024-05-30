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Глава комитета бундестага: Украине следует разрешить удары по территории России

Ведомости

Необходимо разрешить Украине ракетные удары по объектам в России, а также применение танков Германии на территории РФ. Об этом заявил глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот в интервью Deutschlandfunk.

Отвечая на вопрос, каким оружием можно было бы атаковать Россию, Рот отметил, что считает легитимным все оружие, которое может быть использовано для защиты Украины. В ответе на другой вопрос о том, разрешено ли немецким танкам Leopard ездить по территории РФ, он уточнил, что техника имеет право поддерживать Украину в конфликте с Россией.

«Я не знаю, стоит ли это сейчас в центре внимания, но почему бы немецким танкам Leopard не продолжать делать то, что они уже, к счастью, делают, а именно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу?» – сказал он.

Рот также подчеркнул, что удары по военным объектам на территории России не являются нарушением международного права, вне зависимости от использованного вооружения. По его словам, Украина до сих пор вела себя ответственно в этом вопросе.

30 мая Дания разрешила Украине использовать истребители F-16 для ударов по российским военным целям. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что при обсуждении отправки истребителей на Украину в парламенте Дании понимали, что «это часть самообороны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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