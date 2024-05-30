«Единая Россия» отдаст мандат Ямпольской в Госдуме главе района из Татарстана

Анатолий Иванов родился в 1960 г. в Уткино Мамадышского района ТАССР. В 2003 г. он окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление на предприятии» (торговли и общественного питания). В 2008 г. ему присвоена ученая степень доктора экономики и менеджмента. Работал участковым инспектором Госстраха, старшим экономистом и старшим ревизором-инспектором ФСХ Мамадышского райфо. В 1993 – 1996 гг. был директором Мамадышского МП «Электрон». После занимал различные должности в администрации Мамадышского района, пост главы занимает с 2010 г. Является секретарем Мамадышского местного отделения «Единой России».