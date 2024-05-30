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«Единая Россия» отдаст мандат Ямпольской в Госдуме главе района из Татарстана

Ведомости

Генсовет «Единой России» передаст вакантный мандат депутата Госдумы главе Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Анатолию Иванову. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Мандат освободился после того, как были прекращены полномочия председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской. Она стала советником президента России Владимира Путина.

14 мая Путин подписал указ о назначении Ямпольской своим советником. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Ямпольскую будут привлекать к теме молодежной политики под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

21 мая президент освободил от должности советника президента Владимира Толстого, который занимал пост советника президента РФ по культуре с 2012 г.

30 мая стало известно, что президент РФ подписал указ, в котором назначил Ямпольскую председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир». Документ также включает Ямпольскую в состав Совета при президенте РФ по русскому языку, исключая из него Владимира Толстого.

Анатолий Иванов родился в 1960 г. в Уткино Мамадышского района ТАССР. В 2003 г. он окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление на предприятии» (торговли и общественного питания). В 2008 г. ему присвоена ученая степень доктора экономики и менеджмента. Работал участковым инспектором Госстраха, старшим экономистом и старшим ревизором-инспектором ФСХ Мамадышского райфо. В 1993 – 1996 гг. был директором Мамадышского МП «Электрон». После занимал различные должности в администрации Мамадышского района, пост главы занимает с 2010 г. Является секретарем Мамадышского местного отделения «Единой России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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