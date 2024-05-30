«Единая Россия» отдаст мандат Ямпольской в Госдуме главе района из Татарстана
Генсовет «Единой России» передаст вакантный мандат депутата Госдумы главе Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Анатолию Иванову. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.
Мандат освободился после того, как были прекращены полномочия председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской. Она стала советником президента России Владимира Путина.
14 мая Путин подписал указ о назначении Ямпольской своим советником. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Ямпольскую будут привлекать к теме молодежной политики под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.
21 мая президент освободил от должности советника президента Владимира Толстого, который занимал пост советника президента РФ по культуре с 2012 г.
30 мая стало известно, что президент РФ подписал указ, в котором назначил Ямпольскую председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир». Документ также включает Ямпольскую в состав Совета при президенте РФ по русскому языку, исключая из него Владимира Толстого.
Анатолий Иванов родился в 1960 г. в Уткино Мамадышского района ТАССР. В 2003 г. он окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление на предприятии» (торговли и общественного питания). В 2008 г. ему присвоена ученая степень доктора экономики и менеджмента. Работал участковым инспектором Госстраха, старшим экономистом и старшим ревизором-инспектором ФСХ Мамадышского райфо. В 1993 – 1996 гг. был директором Мамадышского МП «Электрон». После занимал различные должности в администрации Мамадышского района, пост главы занимает с 2010 г. Является секретарем Мамадышского местного отделения «Единой России».