СМИ: Фицо могли выписать из больницы и перевезти в Братиславу
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, вероятно, был выписан из больницы в центре города Банска-Бистрица, где он восстанавливался после попытки покушения, и доставлен домой в Братиславу 30 мая. Об этом сообщает словацкий портал RTVS.
Информацию о том, что премьер-министр уже не находится на попечении больницы имени Рузвельта в Банска-Бистрице, подтвердили в самом медучреждении, уточняет RTVS.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства Словакии. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. 19 мая вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк сообщил, что состояние Фицо остается тяжелым, но его жизнь вне опасности.
Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его задержали. Покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. В разговоре с телеканалом TA3 Цинтула заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.
24 мая стало известно, что состояние Фицо улучшается. В больнице выразили надежду, что этот прогресс будет продолжаться.