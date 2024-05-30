СМИ: Фицо могли выписать из больницы и перевезти в Братиславу

Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его задержали. Покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. В разговоре с телеканалом TA3 Цинтула заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.