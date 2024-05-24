Медики сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается. Об этом сообщила администрация больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрице на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Динамика состояния здоровья господина премьера стабильная, с небольшим улучшением. Мы верим, что этот прогресс будет продолжаться», – говорится в сообщении.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства Словакии. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. 19 мая вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк сообщил, что состояние Фицо остается тяжелым, но его жизнь вне опасности.
Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его задержали. Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. В разговоре с телеканалом TA3 Цинтула заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.
МВД Словакии рассматривает версию, что стрелявший мог действовать не один. Поводом для таких подозрений стал факт, что через два часа после покушения кто-то стер всю историю Цинтулы в Facebook, это сделал не он сам и не его жена, отметил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.