Медики сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения

МВД Словакии рассматривает версию, что стрелявший мог действовать не один. Поводом для таких подозрений стал факт, что через два часа после покушения кто-то стер всю историю Цинтулы в Facebook, это сделал не он сам и не его жена, отметил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.