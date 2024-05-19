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Вице-премьер Словакии сообщил о состоянии Фицо после покушения

Ведомости

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который на этой неделе пережил покушение, остается тяжелым, но его жизнь вне опасности, сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк, пишет TA3.

В больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован Фицо, также сообщили об отсутствии угрозы для его жизни. Пострадавшему понадобится много времени для восстановления, ситуация с его здоровьем по-прежнему остается серьезной, рассказали в учреждении.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное. На следующий день Фицо перенес еще одну операцию. 17 мая Калиняк заявил, что состояние Фицо пока не позволяет транспортировать его в больницу в Братиславе.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Нападавшего задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.

18 мая специализированный уголовный суд в Словакии взял под стражу стрелявшего в премьер-министра, ему грозит от 25 лет до пожизненного лишения свободы, передавал новостной портал RTVS. Цинтула признал вину во время допроса в полиции. С 15 мая писатель находился в предварительном заключении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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