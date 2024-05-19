Вице-премьер Словакии сообщил о состоянии Фицо после покушения
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который на этой неделе пережил покушение, остается тяжелым, но его жизнь вне опасности, сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк, пишет TA3.
В больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован Фицо, также сообщили об отсутствии угрозы для его жизни. Пострадавшему понадобится много времени для восстановления, ситуация с его здоровьем по-прежнему остается серьезной, рассказали в учреждении.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное. На следующий день Фицо перенес еще одну операцию. 17 мая Калиняк заявил, что состояние Фицо пока не позволяет транспортировать его в больницу в Братиславе.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Нападавшего задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.
18 мая специализированный уголовный суд в Словакии взял под стражу стрелявшего в премьер-министра, ему грозит от 25 лет до пожизненного лишения свободы, передавал новостной портал RTVS. Цинтула признал вину во время допроса в полиции. С 15 мая писатель находился в предварительном заключении.